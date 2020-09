Fosta soție a primarului din Sîngeorz-Băi, mama fetei, îi ia apărarea edilului. „Este scos din context”

Fosta soție a primarului orașului Sîngeorz-Băi îi ia apărarea acestuia, după ce presa locală a publicat imagini în care Traian Ogâgău o umilește pe fiica lor de nouă ani, potrivit stiridebistrita.ro.

Femeia susține că apariția filmării este legată de campania electorală în care este implicat soțul ei, Traian Ogâgău fiind în cursa pentru un nou mandat la Primăria Sîngeorz-Băi. „Este inadmisibil să promovezi acest video, să te folosești de un copil în campanie, scopul fiind denigrarea părintelui”, spune mama fetei de 9 ani, care susține că imaginile sunt „scoase din context”.

Postarea integrală a mamei copilei:

„Oameni buni, mă simt nevoită să vă transmit aici câteva gânduri având în vedere situaţia ieşită de sub control în care a ajuns familia mea în condiţiile unei campanii electorale lipsită de umanitate. Vă rog să vă limitaţi judecăţile şi datul cu părerea în spaţiul online fără să cunoaşteţi situaţia şi contextul. Asta este o remarcă valabilă în general, din care toţi trebuie să învăţăm…ce este cel mai important în situaţia noastră este ca Traiana este bine, ea nu a fost afectată de acest incident din familie aşa cum se vehiculează, atât eu cât şi tatăl ei, am discutat cu ea şi avem grijă ca acest incident să nu aibă repercusiuni în viaţa ei. Acum eu vă rog să ţineţi cont de asta şi să nu mai daţi crezare la tot ce se publică scos din context şi fără să cunoaşteţi omul şi situaţia. Este inadmisibil să promovezi acest video, să te foloseşti de un copil în campanie, scopul fiind denigrarea părintelui. În ciuda a ceea ce aţi făcut vă asigur de un lucru, cei trei minunaţi copii ai noştri au parte de toată iubirea şi grijă pe care eu şi Traian putem să le-o oferim. D nul Suciu le aţi sucit ,le ați învârtit cum aţi vrut,dar atâta timp cât a fost despre Traian și campania electorală în care vă mâncați ca hienele...nu am zis nimic.Să vă fie rușine pt ce aţi făcut, aveți copii de vârsta Traianei,....vă rog să nu dați ochii cu mine!”, a postat Florina Gabriela, fosta so'ie a primarului Ogâgău.

Traian Ogâgău, primarul din Sângeorz-Băi a filmat momentul în care îşi umileşte fiica, pe care a pus-o să se dezbrace şi să stea în genunchi şi cu mâinile ridicate deasupra capului, fetiţa fiind obligată să repete că va fi cuminte şi că nu îşi va mai face părinţii de râs.

Gazeta de Bistriţa a relatat că Poliţia s-a autosesizat în acest caz.

„Conducerea I.P.J. BN a dispus efectuarea de verificări cu privire la imaginile apărute în spaţiul public”, a declarat pentru Gazeta de Bistriţa, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Crina Sîrb.

După ce imaginile au apărut în spaţiul public, Ogâgău a transmis un comunicat referitor la ceea ce el a numit prejudiciul de imagine adus fetiţei sale Traiana de către PSD în plină campanie electorală.

”Viaţa personală este viaţă personală şi nu poate fi folosită în campanie cu atât mai mult copiii! Defapt ce să ne mai mire, aţi dat foc la biserici ca să câştigaţi alegeri!”, afirmă Traian Ogâgău.