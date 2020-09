Primarul din Sângeorz-Băi s-a filmat cum își umilește fiica. A pus-o să stea dezbrăcată în genunchi

Primarul localității Sîngeorz-Băi, Traian Ogâgău, s-a filmat cum își umilește fiica minoră. Edilul a pus-o pe fată să stea dezbrăcată în genunchi și să repete că nu mai este „obraznică”.

Imaginile filmate de Traian Ogâdău au fost publicate de stiridebistrita.ro. Tânăra se află așezată în genunchi, cu fața către un dulap, și repetă ceea ce îi spune tatăl ei: „Nu mai sunt obraznică și nu mai supăr pe mama și pe tata”, „O să fac exerciții și o să învăț”, „Ce-am făcut astăzi a fost ieșit din comun”, „Nu mai sunt fițoasă”, „Nu mai sunt figurantă” sau „Sunt cea mai obraznică fată din hotelul ăsta”.

Primarul Traian Ogâgău susține că filmarea apărută în spațiul public este o chestiune de familie și că nimeni nu are dreptul să se bage în familia lui.

Vezi VIDEO aici.

„Eu îți spun cum îi, tu îți extragi de aici ce vrei și cum vrei, că m-am săturat... Am fost astă iarnă la schi cu copiii în Austria, iar Traiana a devenit obraznică pe acolo. A fost ieșită din duș, dezbrăcată și cu părul ud, și am pus-o la colț, la perete, și am pus-o să repete să-i trimit mamei sale. I-am trimis înregistrarea mamei sale, iar de acolo a dispărut și nu știu cum a ajuns pe unde a ajuns. Fiecare își apostrofează copilul sau îi aplică pedepse cum consideră el. Eu nu consider că am umilit-o. Decât să ajungă pe la vreo 18 ani o drogată, cum sunt unii copii de demnitari și de șmecheri, mai bine câte-o lecție dinasta”, a declarat Traian Ogâgău pentru sursa citată.

Primarul a reacționat și într-o postare pe Facebook, în care acuză PSD că folosește videoclipul pentru a face campanie electorală.

„Comunicat oficial referitor la prejudiciul de imagine adus fetiței mele Traiana de către PSD în plină campanie electorală!Viața personală este viață personală și nu poate fi folosită în campanie cu atât mai mult copiii! Defapt ce să ne mai mire, ați dat foc la biserici ca să câștigați alegeri!”, a transmis primarul.

Ogâgău a provocat mai multe scandaluri de-alungul timpului și are un proces pe rol pentru refuzul de a i se recolta probe bilogice. Recent, el a mai primit un verdict din partea instanței de judecată, fiind „mustrat” pentru abuz în serviciu, scrie stiridebistrita.ro.

Traian Ogâgău este divorțat, însă nici acest proces nu a decurs „liniștit”, instanța emițând inclusiv un ordin de restricție împotriva lui, la cererea fostei soții.