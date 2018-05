Reacția Elenei Udrea, după articolul apărut în presa din Costa Rica. ”Mă întreb ce urmează”

Inquam Photos / Octav Ganea

Elena Udrea a adus lămuriri pe Facebook în urma articolului publicat de presa din Costa Rica, în care era precizat faptul că tot mai mulți români aleg această țară pentru a scăpa de justiția din țara de origine, Elena Udrea și Alina Bica fiind date exemplu.

Fostul ministru susține că acest lucru nu face decât să-i întărească argumentele ”hărțuirii și abuzurilor la care sunt supusă de trei ani”.

”Referitor la articolul de presa aparut in Costa Rica, in care se vorbeste despre mine si care a fost preluat astazi in presa din Romania, fac urmatorul comentariu, ca urmare a solicitarilor jurnalistilor romani:

Materialul respectiv nu este unul intamplator, asa cum nu intamplator au mai aparut alte articole in presa online si o ampla stire tv in saptamanile din urma. Daca cele de data trecuta citau DIGI Tv, cel recent, despre care vorbim acum, citeaza Rise Project, din partea caruia au si fost aici reprezentanti. Ma intreb cine plateste aceasta costisitoare deplasare a unui obscur site de stiri livrate de Securitate???

Deci, nu sunt atat de relevanta pentru presa costaricana incat sa se oboseasca sa scrie despre mine.

Citește și MAE nu a fost informat că Elena Udrea ar fi cerut azil politic în Costa Rica

Sunt insa extrem de importanta pentru Sistemul din Romania, care acum se zdruncina din temelii si care face eforturi disperate sa reziste. Si asta in ciuda demascarii tuturor abuzurilor si incalcarilor de lege pe care le-a savarsit, demascare care culmineaza cu aparitia Protocoalelor dintre SRI si toate institutiile care conteaza pentru ca Sistemul sa poata pune mana pe putere in Romania.

Ma intreb ce urmeaza? Or sa trimita pe cineva cu neurotoxina, dupa modelul incercarii de asasinat de la Londra din martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, refugiat acolo?

Aceasta actiune a Securitatii din Romania in Costa Rica nu face decat sa imi intareasca argumentele hartuirii si abuzurilor la care sunt supusa de trei ani de Coldea, Kovesi si toti cei care au slujit si slujesc acest Sistem de putere ilegala si abuziva.

Abuzuri care m-au determinat sa aleg sa cer protectie internationala intr-un stat care are un respect real, o legislatie adecvata si coerenta si o solida practica in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.”, este mesajul integral transmis de Elena Udrea pe Facebook.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer