Reacția ambasadorului Japoniei după ce a gustat cârnați de Pleșcoi și covrigi de Buzău | VIDEO

Takashi Kate, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, a publicat pe reţelele sociale un scurtclip video în care prezintă impresii din vizita sa în judeţul Buzău, în urmă cu o săptămână.

autor
Sabrina Saghin

În imaginile distribuite online, diplomatul japonez apare explorând zona Vulcanii Noroioşi, una dintre cele mai cunoscute atracţii turistice ale regiunii dar şi la ruinele termelor romane de la Pietroasele, degustând clebrii cârnaţi de Pleşcoi la un restaurant local sau covrigii de Buzău la cabinetul preşedintelui CJ.

„Mă aflu la Pâclele Mari în Buzău, zona cunoscută pentru Vulcanii Noroioşi. Pentru că noroiul este aşa de lipicios, pantoful meu a fost înghiţit de noroi”, spune ambasadorul Japoniei la Bucureşti.

Filmarea surprinde peisajul, dar şi momente amuzante din timpul vizitei, inclusiv situaţii în care ambasadorul trebuie să îşi cureţe încălţămintea după ce a păşit pe terenul plin de noroi lipicios specific zonei.

În mesajul care însoţeşte clipul, ambasadorul transmite că experienţa din Buzău a fost una memorabilă, lăudând peisajele unice şi ospitalitatea locală.

