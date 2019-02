Răzvan Cuc promite 180km de autostradă și anunță folosirea dronelor. Reacția ONG-urilor

Ajuns din nou în fruntea ministerului Transporturilor, Răzvan Cuc dă asigurări că până la sfârşitul anului vor fi gata 180 de kilometri noi de autostradă.

El a vizitat joi mai multe şantiere unde lucrările sunt mult întârziate, la autostrăzile Sebeş-Turda şi Lugoj-Deva. Aceleaşi promisuni le-a făcut şi Rovana Plumb, pe atunci interimar la Transporturi. "E o minciună” sau ”nu ştiu despre ce vorbesc" - spun reprezentanţii ONG-urilor.

Ministrul Cuc a ajuns pe lotul 1 al autostrăzii Sebeș-Turda, unde lucrările sunt realizate în proporţie de 60 la sută. Autorităţile susţin că bucata de 17 kilometri, de la Sebeș la Pârâul Iovului, va fi gata până la finalul anului.

Acelaşi lucru l-au spus, de-a lungul timpului, şi despre cealaltă bucată, care leagă Pârâului Iovului de Aiud şi care are 24 de kilometri. Aici, lucrările nu au ajuns nici la 50 la sută.

Reporter: ”Câți kilometri de autostradă o să avem la sfârşitul anului 2019?”

Narcis Neaga, director CNAIR: ”Până în 180 de kilometri.”

Răzvan Cuc: ”Pe şantierele existente nu există scuze din partea nimănui!”

La începutul lunii, ministrul Rovana Plumb, pe atunci interimar la Transporturi, făcea aceleaşi promisiuni. Apoi, şi-a nuanţat declaraţia.

”În urma analizei la nivelul Guvernului, a fost o analiză temeinică, vom putea să dăm în trafic în ceea ce priveşte autostrăzile 180 kilometri”, a spus inițial Rovana Plumb.

”Nu am promis nimic. Eu am spus, în ceea ce priveşte bugetarea, până la finalizarea 2019 pot fi daţi în trafic. Nu am promis, am spus că se va circula pe mai multe tronsoane”, a spus ulterior Rovana Plumb.

Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: ”Doamna Rovana Plumb, ca şi domnul Șova, lucrează cu directorul de la CNAIR. Și dânsul transmite informaţia. Treaba ministrului este să stau pe şantiere, să monitorizeze."

Ionuţ Ciurea, Asociaţia Pro Infrastuctura: "Se lucrează ani de zile la ele. Şi dacă toate contractele s-ar finaliza, nu ar ajunge la 180 de kilometri. Persoanele date fie habar nu au pe ce lume trăiesc, ori cei care declară aşa ceva sunt iresponsabili şi mincinoşi. O să ajungem la sfârşitul anului, o să vedem că nu avem 180. Iar persoanele respective nu vor păţi nimic."

Reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii promit că vor începe lucrările şi pe Autostrada A2, la tronsonul Bucuresti-Fundulea, care are o lungime de 30 de kilometri.

Răzvan Cuc vrea ca din 23 martie să prezinte periodic românilor stadiul infrastructurii şi modul în care sunt folosiţi banii alocaţi. Mai mult, susţine că şantierele vor fi monitorizate şi cu ajutorul dronelor.