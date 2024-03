Razie în Capitală. Polițiștii si inspectorii RAR au luat la control șoferii. 18 au fost sancționați

Agenții, împreună cu inspectorii de la Registrul Auto, au oprit automobilele pentru verificări și au găsit numeroase nereguli.

Unii conducători auto și-au arătat direct nemulțumirea și, după ce au fost amendați, au rămas și fără permis pentru comportament agresiv.

Nu a fost deloc o demonstrație programată. Șoferul de 34 de ani, oprit de polițiști pe Șoseaua Gării Cățelu, nu a fost încântat de concluzia inspectorilor RAR și a plecat în trombă de la fața locului. Un echipaj a pornit însă după el și a făcut cale întoarsă.

Șofer: „Îmi cer scuze, mă grăbeam foarte tare”.

Poliția: „Nu trebuia să plecati așa tare de pe loc”.

Gestul său, considerat comportament agresiv, completează lista cu nereguli întocmită în urma verificărilor.

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere București: „Avea tubulatura modificată, airbag-urile nefuncționale și anvelope de alte dimensiuni”.

Bărbatul a fost amendat cu aproximativ 2.600 de lei și s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile.

Un alt șofer a aflat vineri seară că mașina pe care o folosește zilnic la serviciu are numeroase probleme. A făcut însă haz de necaz.

Șofer: „E mașina stricată. E a frațiorului meu. Frate, să vezi omor ce-ți dau”.

N-au existat însă deloc motive de glume pentru un taximetrist de 28 de ani. Bărbatul a ignorat culoarea roșie a semaforului, la o trecere la nivel cu calea ferată și a fost sancționat.

Taximetrist: „Ce să se întâmple? S-a întâmplat că am fost acuzat că am trecut pe culoarea roșie la calea ferată de tren, acuzat practic pe nedrept. Vă spun sincer e sursa mea de venit, am 2 copii, e job-ul meu”.

Tânărul a rămas fără permis de conducere pentru următoarele 120 de zile și a fost amendat cu 1.485 de lei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 03-03-2024 07:31