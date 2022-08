Război între vecini în Dâmbovița, după ce unii și-au construit casa prea aproape de a celorlalți

De la vorbe de ocară, loviri şi ameninţări, s-a ajuns la pereţi dărâmaţi. Ultimul incident a fost surprins de camerele de supraveghere ale uneia dintre familiile reclamante. Poliția a deschis o anchetă.

În imagini se vede cum dinspre curtea celor reclamați, cineva dărâmă un perete din BCA, iar bolțarii cad în curtea învecinată. Unul dintre bolovani trece pe lângă polițistul și jandarmul chemați să constate stricăciunile.

Adrian Badea, reclamant: "Primul perete a căzut, m-am uitat pe camere de supraveghere şi am constatat că cineva l-a împins. Am sunat la 112. Când dânşii se aflau aici, a mai dărâmat încă un zid, era la un pas să îi lovească".

Cele trei familii au început sa se certe în toamna trecută, când una dintre ele s-a apucat să ridice o construcţie. Vecinii spun că nu respectă autorizaţia primită.

Adrian Badea, reclamant: "Iniţial, au zis că vor să facă un garaj, acum au ridicat un etaj, nu ştiu ce vor să mai facă la înălţime. Nu s-a păstrat distanţa faţă de locuinţa mea".

Mihai Pănescu, reclamant: "Nu mai am lumină, nu mai am căldură, nu se mai aeriseşte casa. Este un coşmar, este ceva de nedescris, plus înjurăturile de rigoare, ameninţări".

Una dintre familiile reclamante susține că astă-toamnă ar fi fost agresată în plină stradă.

Georgeta Popescu, mama reclamantului: "Ne-a atacat toată familia. Pe mine m-a prins în drum, m-a bătut, m-a trântit jos la pământ. Băiatul a venit să mă scape pe mine, l-a luat pe el, l-a bătut jos la pământ, cu picioare, cu pumni".

Cei reclamați susțin că noua construcție îndeplinește condițiile legale și că vecinii și-ar fi dorit ca ei să renunțe la bucata lor de teren.

Elena Ion, mama bărbatului reclamat: "Scandalul este din cauza casei. S-a pornit scandalul că vrea să le vândă lor peretele ăla. Nu ştiu cine l-a dărâmat".

Poliţiştii fac acum cercetări pentru distrugere.

Dată publicare: 01-08-2022 17:00