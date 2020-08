Răsturnare de situație în cazul tragediei de la Iași. Cei doi copii nu au murit din cauza strugurilor stropiți

Cauza decesului celor doi copii din Iași nu au fost strugurii stropiți, ci o substanță extrem de toxică, probabil otravă de șobolani, pe care cei doi micuți ar fi inhalat-o.

Cauza preliminară a morţii celor doi copii din Coarnele Caprei este intoxicaţia, însă substanţa care a cauzat decesul micuţilor este încă necunoscută și cu siguranță nu este vorba despre ingestia strugurilor din curte, scrie Ziarul de Iași.

„După ce am găsit în urma necropsiilor, după foile de observaţie, după istoric, este vorba despre o intoxicaţie. Este cu siguranţă o substanţă cu toxicitate foarte mare, un pesticid, posibil să fie o otravă pentru şoareci, rozătoare, avem nişte căi să ne dăm seama, dar încă nu am ajuns acolo, vom căuta în continuare. Nu este ceva de stropit via, cu siguranţă, garantez pentru asta, substanţele folosite în acest scop au toxicitate foarte slabă, nu pot să dea decât simptomatologie digestivă, nu deces. Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit”, a declarat prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, director al IML Iaşi, pentru sursa citată.

La niciun copil nu s-au găsit struguri în stomac

În stomacul unuia dintre copii a fost găsită o substanţă de culoare rozalie şi la niciunul dintre copii nu s-au găsit urme de struguri.

Determinarea exactă a substanţei care a cauzat moartea celor doi copii va fi însă un proces de durată.

Cei doi copii în vârstă de un an și jumătate, respectiv trei ani, au murit sâmbătă, la o zi după ce mama lor a spus că le-a dat să mănânce struguri din propria curte, stropiți cu insecticid.