Răcirea bruscă a vremii a grăbit apariția virozelor și a umplut spitalele de pediatrie din țară. Sfaturile medicilor

Aproximativ 900 de unități din toată țara sunt în situația în care nu vor putea trece iarna, pentru că fie nu au suficiente lemne de foc, fie au centralele stricate. Cei din Ministerul Educației știu asta, dar spun că primăriile ar trebui să se ocupe.

63 de elevi de la o școală gimnazială din Dolj stau în clase îmbracați gros, unii chiar în geci, iar la baie apa este sloi. Cele șase clase, un laborator și cancelaria, sunt încălzite cu sobe de teracotă vechi, dar nu toate funcționează. O situație asemănătoare este și într-o comună din Mehedinți.

Cum arată cele două centrale termice ale școlii care nu mai fac față

Cadrele didactice cer ajutor.

Profesor de engleză: „Nu mi se pare normal ca elevii să stea cu gecile în clase pe ei, sperăm să se găsească o soluție. Dacă îi apucă tremuratul în bancă, atunci când te simți confortabil, participi cu drag la ele, când tremuri în clasă, nu îți mai arde de învățat, de scris și citit”.

Raluca Jianu , CEO al Organizației Narada: „Ei au 162 de elevi care acum merg la școală, unde temperatura nu depășește 16 grade. Avem undeva la un sfert din școlile din România care se încălzesc cu sobe pe lemn, și știm că peste 1,2 milioane de elevi studiază în școli cu infrastructură neadecvată”.

Aceste probleme sunt dezbătute pe platforma unei organizații de învățământ. Aici, părinții, elevii sau profesorii, își spun ofurile și cer implicit ajutor, care poate veni, de pildă, din partea unor companii private.

Ministerul Educației nu are o situație clară în acest moment a numărului de școli care nu au încălzire. Însă datele furnizate de inspectoratele școlare din fiecare județ, 851 de unități de învățământ nu au stoc suficient pentru a trece cu bine de această iarnă, adică nu vor avea căldură pe tot parcursul sezonului rece. Și acum, în multe școli cu astfel de probleme, temperatura maximă din sălile de clasă abia ajunge la 16 grade Celsius. În toată țara sunt 18.000 de școli, iar 7.200 dintre ele funcționează cu combustibil solid, adică peleți și lemn, și mai puțin cărbuni.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: „Dacă ne uităm la situația pe școli, avem stocuri între 25 și 90% în fiecare situație, pentru fiecare școală, știm în ce stadiu e. Am luat la întâmplare o școală din Brașov care are asigurat stocul doar pentru 80% și știm deja că există solicitare la Primărie pentru lemne. Dacă Primăria nu are capacitatea financiară să sprijine școala, în câteva cazuri s-au adresat către noi și noi la Guvern”.

Doar că, suntem deja în sezonul virozelor.

Cristina Burlac, medic: „În condiții de frig, copiii devin mai susceptibili și mai sensibili la a capta virozele, mai ales în spații aglomerate cum sunt clasele, școlile, grădinițele. Trecem printr-un context epidemiologic specific sezonului, cu foarte multe infecții virale”.

Medicii îi sfătuiesc pe părinți să nu le dea copiilor antibiotic de la primele simptome și să se prezinte la un specialist.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 17-11-2022 20:07