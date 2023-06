Pui de cucuvea, salvat de pompierii SMURD Galați. Pasărea căzuse dintr-un cuib și era încolțită de câteva pisici

Pasărea căzuse, cel mai probabil, dintr-un cuib și era încolțită de câteva pisici. Cucuveaua a fost prinsă și după ce îi va fi evaluată starea de sănătate, cel mai probabil va fi eliberată în natură.

Pasărea căzuse chiar lângă un punct de lucru SMURD aflat într-un cartier de la periferia Galațiului. În zori, când a simțit amenințarea pisicilor a început să se agite și să producă zgomote așa că paramedicii au auzit-o și au ieșit afară să vadă ce se întâmplă.

Pasărea nu putea să zboare și era foarte speriată. Ca să nu îi zgârie și pe ei, asistenții s-au purtat cu ea cu mănuși, la propriu și la figurat.

Horațiu Caracaș, asistent SMURD: "Părea căzută, era puiuț și am luat-o, am reușit să o scoatem de acolo, am prins-o. Am vorbit cu cei de la Centrul de Reabilitare a Faunei Sălbatice de la Focșani și am trimis-o acolo cu sprijinul unui coleg".

Toată lumea a crezut, inițial, că este un pui de bufniță. Specialiștii, însă, au lămurit misterul: este o rudă de talie mai mică.

Mihaela Cristescu, biolog, Complexul Muzeal Galați: "Este vorba despre un pui de cucuvea, face parte din familia păsărilor de noapte, popular denumite bufnițe. Sunt o specie care s-a adaptat să trăiască pe lângă om. Probabil a căzut din cuibul pe care-l are, încercând să ia primele lecții de zbor".

George Vlad, Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice, Focșani: "Este într-o stare bună. Nu sunt probleme majore de sănătate. Cel mai probabil este vorba de un puișor care a ieșit mai devreme la zbor și care nu are capacitatea de zbor pe deplin formată. O să intre într-un program de reabilitare și, în momentul în care va fi pregătit pentru zbor, se va elibera imediat".

Potrivit tradiției populare cântecul păsării de noapte vestește moartea cuiva. Ornitologii spun însă că nu ar fi vorba decât despre exprimarea masculului care își delimitează teritoriul. Prezența cucuvelelor în comunitățile aglomerate este din ce în ce mai obișnuită, mai ales că aceste păsări reprezintă și o metodă naturală de combatere a rozătoarelor.

Dată publicare: 21-06-2023 17:11