Proteste spontane la casele de pensii din țară. Ce s-a întâmplat cu pensionarii de la ghișee

Sunt nemulțumiți de faptul că Senatul a respins proiectul de lege care le-ar fi permis celor din teritoriu să aibă salarii egale cu colegii lor din București. Oamenii spun că, pentru aceeași muncă, un angajat de la Casa Naţională primește chiar și cu 3.000 de lei mai mult decât un funcționar din țară. Pe durata protestului, activitatea la ghișee s-a desfășurat, însă, normal.

„Vrem respect", „muncă egală, salarii egale", „fără discriminare". Acesta a fost mesajul, tăcut, al salariaților de la Casa de Pensii Argeș, ieşiţi în fața instituției la prima oră a dimineții. Spun că salariile lor n-au fost modificate în ultimii șapte ani și fac față greu scumpirilor. Proiectul de lege care le-ar fi dat dreptul la venituri egale cu ale colegilor de la Casa Națională de Pensii a primit aviz negativ de la Guvern și a fost respins de Senat.

„Nemulțumirea noastră este maximă, este veche, nu am protestat până acum. Am 4.800, am o vechime în sistem de peste 35 de ani."

Mihaela Stoica: „După 36 de ani de muncă, deci pe vechime maximă, eu am salariu de 4.800 de lei, ceea ce înseamnă foarte puțin, foarte puțin.”

Ionuț Paul Marinescu, lider sindical: „În prezent, salariații de la Casele de Pensii au salariile cele mai mici de la nivel de instituții deconcentrate. Ceilalți funcționari din cadrul finanțelor și administrația publică locală și județeană având drepturi salariale mai mari chiar și cu 3.000 de lei net. Nu toți funcționarii au salarii nesimțite !"

Activitatea cu publicul s-a desfășurat normal, deși au fost oameni care s-au temut că protestul angajaților casei de pensii îi va pune din nou pe drumuri.

-Eu vreau să depun și eu actele și uitați-mă cum sunt ... Aștept de atâta timp ... Nu știu cum o fi acolo.

-Dar credeți că sunt îndreptăţiţi ?

-Normal, normal, normal ...

-Dar vreți să rezolvați repede, să nu mai veniți o dată ?

-Daaa, vreau, că nu pot să vin, sunt bolnavă.

Și la Galați, peste 30 de angajați ai Casei de Pensii au încetat temporar programul de lucru pentru a protesta față de inechitatea salariilor.

Proteste similare au avut loc și în Vrancea, Alba, Bihor, Maramureș şi Dolj. Proiectul de lege care ar aduce la acelaşi nivel salariile celor din ţară cu cei de la Bucureşti urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților. Funcţionarii Caselor de Pensii teritoriale amenință cu greva generală dacă problema lor nu va fi rezolvată.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 26-10-2023 13:18