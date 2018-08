Proteste în marile oraşe ale ţării. "Din păcate, nu mai e democraţie în România"

În semn de solidaritate cu protestatarii din Capitală, zeci de mii de români au ieşit în stradă şi în ţară, în marile oraşe. Au mărşăluit paşnic şi au strigat, la rândul lor, că vor schimbare.

Peste 10 mii de oameni au ieşit în stradă, la Cluj-Napoca, în semn de solidaritate cu cei care au protestat la Bucureşti. Ca la un semn, într-un gest devenit simbol, toţi au ridicat telefoanele mobile şi au aprins luminile, apoi au cântat într-un glas inmul României.

"Vreau să se întoarcă familia acasă, să putem lucra aici şi să avem un salariu decent”, spune un tânăr. "Vrem să se schimbe guvernul ăsta slab şi incompetent."

Şi la Iaşi aproximativ 10 mii de oameni şi-au dat întâlnire în Piaţa Unirii, apoi mulţimea a străbătut oraşul în timp ce şi-a strigat păsul. "Fac parte din diaspora. Am ieşit să protestăm împotriva acestui teribil guvern de hoţi, despre care s-a auzit şi în Franţa şi pe care speram că-l vom răsturna democratic cât de curând”, spune un protestatar

La Sibiu, în semn de protest, mii de persoane au mărşăluit pe un traseu de 14 kilometri, timp de 4 ore. "E minunat să vezi mulţimea, în sfârşit încearcă să facă ceva pentru a opri corupţia. Nu poţi avea o Uniune Europeană fără democraţie şi, din păcate, nu mai e democraţie în România”, declară unul dintre participanţii la protest.

Peste 5 mii de oameni au manifestat vineri seară şi la Timişoara. "Am ieşit că m-am săturat. Am plecat în 90, am stat mai mult de un sfert de secol la New York, am crezut că se mai îndreaptă! Nu se mai îndreaptă" , spune un bărbat care a venit la miting cu steagul american.

"Niciunde nu e ca acasă. De aia m-am întors, ca eu vreau să îmi văd copiii mei români. Dacă acceptăm mizeriile pe care le fac ăştia, suntem ultimii oameni”; spune un protestatar.

În Baia Mare, două mii de oameni au încercat să se facă auziţi. Şi în Braşov, mulţimea a umplut Piaţa Sfatului. Apoi, protestatarii au mărşăluit pe străzi. Alături ei au venit şi turişti aflaţi aici în vacanţă, inclusiv străini.

Manifestaţii similare au avut loc şi în oraşe precum Arad, Reşita, Bistriţa sau Galaţi. Demonstraţiile din ţară s-au încheiat fără incidente.