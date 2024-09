Proteste de amploare în Israel. Populația cere un acord pentru eliberarea ostaticilor luați de Hamas în 2023

Ca în fiecare sâmbătă seara, Forumul Rudelor Ostaticilor (platforma principală care reprezintă familiile celor răpiţi la 7 octombrie 2023, când Hamas a atacat Israelul şi a ucis totodată circa 1.200 de oameni - n.r.) a condus demonstraţia de la Tel Aviv, în care a fost prezentată o înregistrare audio cu Matan Angrest, unul dintre captivi, conform Agerpres.

"Netanyahu, trebuie să realizezi acest schimb de prizonieri între deţinuţii (palestinieni) din Israel şi prizonierii de aici", spune Matan în înregistrarea audio în care îl provoacă direct pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, şi care este prima dovadă de viaţă de când a fost răpit, pe 7 octombrie 2023.

Hamas difuzează ocazional mesaje video şi audio, editate în mod evident, de la ostatici israelieni cu scopul de a pune presiune asupra societăţii şi a guvernului israelian pentru a ajunge la un armistiţiu.

Înregistrarea a fost redată de mama lui Matan, Anat, care a ţinut anterior un discurs în care a cerut ca Netanyahu să nu-i ia în seamă pe cei mai extremişti miniştri ai săi (Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, membri cheie ai coaliţiei guvernamentale - n.r.), care se opun oricărui fel de acord cu Hamas.

Cel puţin o persoană a fost arestată în timpul protestelor din Ierusalim, unde au avut loc confruntări minore între protestatari şi poliţie.

Protestele în care se cere un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza au devenit obişnuite în ultimele luni, dar până acum nu au reuşit să-l convingă pe Netanyahu să-şi tempereze poziţia.

Negocierile pentru o încetare a focului care să permită eliberarea ostaticilor israelieni care rămân încă în enclavă sunt blocate, în ciuda eforturilor ţărilor mediatoare (Statele Unite, Egipt şi Qatar - n.r.) de a relansa discuţiile.

Saturday night in Tel Aviv, and week after week, the crowds keep coming. End this nightmare. End it now. pic.twitter.com/yL5DFLPMqc