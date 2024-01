Protest spontan al angajaților Agențiilor pentru IMM-uri din întreaga țară. Sunt nemulțumiți de salariile mici

În total 180 de funcționari din cele nouă agenții teritoriale se plâng că au venituri lunare care nu ating 5 mii de lei, în condițiile în care gestionează programe de finanțare de 8 miliarde de lei.

La Brașov, funcționarii agenției pentru IMM-uri au întrerupt lucrul pentru două ore și au organizat un protest chiar în fața instituției. Oamenii sunt nemulțumiți că salariile lor sunt mai mici decât cele ale colegilor cu același grad profesional, din alte instituții.

Claudia Găitan, consilier Agenția pentru IMM-uri Brașov: „Eu fiind consilier superior gradație cinci am 4.600 de lei salariul net, pe când un coleg de-al meu consilier superior gradație cinci la ANAF are undeva în jur de 7.000 de lei net”.

Angajații agenției pentru IMM-uri gestionează toate programele de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii: analizează dosarele, virează sumele cuvenite aplicanților și urmăresc modul în care sunt cheltuiți banii. Funcționarii spun că salariile lor nu reflectă volumul imens de lucru și răspunderea uriașă pe care o au.

Lavinia Florea, șef serviciu Agenția pentru IMM: „Numai din 2020 încoace am gestionat și am implementat în piață peste opt miliarde de lei. Am dat societăților comerciale peste opt miliarde de lei pentru niște salarii între 3 și 4 mii de lei”.

Pe de altă parte, veniturile angajaților includ o indemnizație de masă, dar și un spor pentru condiții vătămatoare de muncă.

Claudia Găitan, consilier Agenția pentru IMM-uri Brașov: „În spate avem pereții plini de igrasie. Sunt o grămadă de calculatoare, imprimante și servere care au un grad ridicat de radiații. Neoanele și corpurile de iluminat sunt neadecvate pentr spațiul în care lucrăm”.

Protestatarii cer ca lista de sporuri să fie completată cu încă două, unul pentru complexitatea muncii și al doilea pentru confidențialitate.

Andreea Olteanu, consilier juridic Agenția pentru IMM-uri Brașov: „Conform legii ar fi 15% din salariul de încadrare. Aceste sporuri știu că sunt atribuite unor colegi din minister”.

În toată țara există nouă agenții pentru IMM-uri subordonate ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Angajații lor spun că vor continua protestele până când vor primi tot ce au revendicat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-01-2024 07:55