Acțiunea a început marți dimineața, când minerii din schimbul de noapte, care urmau să iasă la suprafață la ora 6.00, au refuzat să părăsească galeriile. Ulterior, acestora li s-au alăturat și colegii din celelalte schimburi, arată news.ro. Protestatarii solicită o întâlnire cu reprezentanții conducerii Exploatării Miniere și condiționează încetarea acțiunii de primirea unor asigurări că veniturile lor vor fi menținute cel puțin la nivelul celor avute anterior la Mina Lupeni.

Nemulțumirile au izbucnit după ce angajații transferați au primit primele fișe de plată, constatând diferențe salariale față de exploatarea unde au lucrat inițial. Potrivit informațiilor din presa locală, aceștia au fost încadrați în grila salarială specifică Minei Vulcan, unde, pentru funcții comparabile, există diferențe de câteva zeci de lei în minus față de Lupeni.

Aproximativ 50 de angajați au fost mutați de la Lupeni la Vulcan în contextul procesului de închidere a exploatării din Lupeni. Minerii au solicitat acest transfer pentru a-și putea continua activitatea până la îndeplinirea stagiului de cotizare necesar pensionării, semnând documentele aferente în urmă cu o lună.

Acesta nu este primul incident de acest fel. În luna august a acestui an, minerii din schimburile I și II au rămas, de asemenea, în subteran, nemulțumiți de modul în care era decontat transportul în urma transferurilor de personal.