Proiectul „Între Vecini”. Cum pot obține asociațiile de proprietari finanțare pentru instalarea de panouri fotovoltaice

După ce au montat panouri în București și în Târgu Jiu, voluntarii vor să extindă acest program numit „Între Vecini” și în alte orașe. Fiecare proiect va primi 15.000 de euro.

În fiecare sector al Capitalei găsim cel puțin un bloc pe care au fost instalate panouri fotovoltaice prin proiectul „Între Vecini”. Așa s-au redus costurile la consumul comun de energie electrică.

Pe lângă faptul că locatarii au devenit mici prosumatori, aceștia au început să se cunoască mult mai bine între ei și să se ajute atunci când au nevoie. De asemenea, au început să organizeze tot mai des activități împreună.

Fiecare comunitate a primit 15.000 de euro pentru montarea gratuită de panouri fotovoltaice pe bloc și pentru acțiuni sustenabile.

Marina Marcu, membru al unui ONG: „Au instalat zone de compostare la ei în comunități, au început programe de reciclare, au construit căsuțe pentru pisici, acum sunt în proces de a dezvolta grădini urbane. Fac apicultură pe bloc, fac curățenie în jur, replantare de flori. Din activitățile sociale, aici chiar și mai multe, de la seri de film cu vecinii, sport împreună cu vecinii, am celebrat Crăciunul împreună, am celebrat și Halloween-ul”.

Femeie: „Suntem foarte deschiși către vecinii din cartier, nu doar din comunitatea noastră din bloc. Suntem din ce în ce mai mulți care ne implicăm”.

Programul îi ajută pe oameni să socializeze.

Tânără: „Eu vin dintr-un oraș mic și la București mă simțeam puțin alienată și acum că sunt aici între vecini și simt că e din nou spiritul ăla de comunitate. Chiar recent am apelat la ei, am avut probleme de sănătate și nu am putut să ies din casă să îmi iau medicamente și unul din vecinii mei s-a dus la farmacie și mi-a luat el medicament”.

Bărbat: „Au început să apară legături între oameni. Ne știam și înainte în sensul că treceam unii pe lângă alții pe culoar și ne dădeam bună ziua și fiecare se închide în spatele ușii”.

Proiectul a ajuns și în Târgul Jiu, iar voluntarii vor să îl extindă în toată țara.

Cei interesați trebuie să aibă un spațiu verde și o terasă însorită pentru panouri.

Bărbat: „Suntem la început pe scurt, dar am descoperit un mare entuziasm în tot cartierul nostru”.

Asociațiile de locatari din țară se pot înscrie pe site-ul intrevecini.ro până pe 31 martie.

