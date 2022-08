Proiecții în aer liber, expoziții și concerte, la Iași. „Serile Filmului Românesc” a ajuns la a 13-a ediție

La Iași s-a încheiat cea de-a 13-a ediție a Serilor Filmului Românesc, eveniment la care în fiecare an participă mii de cinefili.

La gala finală a fost proiectată o peliculă apreciată anul acesta şi la Festivalul de la Cannes. Este vorba despre drama Metronom, regizată de Alexandru Belc.

Acest film a obținut premiul pentru regie în cadrul secțiunii „Un Certain Regard”.

Serile Filmului Românesc au adus la Iași, în ultima săptămână, zeci de personalități din lumea cinematografiei.

Festivalul, ajuns la a 13-a ediție, a cuprins proiecții în aer liber și în săli de cinema, expoziții, concerte, dar și întâlniri ale publicului cu nume importante din lumea filmului.

Film regizat de un român și premiat la Cannes, proiectat în Piața Unirii din Iași

Duminică seara, în Piața Unirii din oraș a fost proiectat filmul Metronom, premiat la Festivalul de la Cannes în luna mai.

În public, alături de spectatori, a fost o parte din echipa peliculei: actorii Vlad Ivanov și Mara Vicol, dar și producătorul Cătălin Mitulescu.

Vlad Ivanov, actor: „Publicul este minunat. Echipa care a construit și face acest festival a dat dovadă de mare profesionalism și a dat dovadă că iubește filmul romanesc”.

Reporter: Cum a fost la Cannes anul acesta?

Cristian Radu Nema, regizor: „A fost foarte motivant pentru mine. Sunt 14 ani de când merg acolo ca fotograf. Mereu când vin de acolo la SFR spun că la anul voi merge cu filmul de la SFR la Cannes și invers, cu filmul pe care vreau să-l duc la Cannes, la SFR.”

Marin Preda, comemorat la Serile Filmului Românesc

Festivalul Serile Filmului Românesc a fost organizat prima dată în 2010.

Andrei Giurgia, director Serile Filmului Românesc: „Ediția a 13-a fost cu noroc, o ediție pe care am dedicat-o actorului Marcel Iureș. Au fost peste 65 de invitați la Iași, timp de cinci zile, peste 45 de evenimente, concerte, expoziții fotografice, momente in memoriam. Am evocat trei personalități: Florina Cercel, Luminița Ghiorghiu și Ion Dichiseanu. S-au împlinit 100 de ani de la nașterea scriitorului Marin Preda și l-am comemorat".

Irina Margareta Nistor, critic de film: „Să molipsim pe toată lumea de film românesc, să meargă la cinema și să se bucure de fiecare succes în parte și să nu mai rateze niciun film".

Cinefil: „Îmi place mult filmul românesc, de abia aștept să descopăr actorii, să avem discuții la final și îmi place atmosfera de la festival".

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 08-08-2022 07:44