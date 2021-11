Proiectele imobiliare sunt încetinite tot mai mult de criza forței de muncă din România

StirilePROTV

Criza forței de muncă a provocat întârzieri de câteva luni în cazul multor proiecte imobiliare. Sunt clienți care nu se vor putea muta în noile locuințe la termenul stabilit pentru că muncitorii din construcții sunt tot mai greu de găsit.

Mulți au plecat în străinătate, deși salariile au crescut în ultima perioadă. Specialiștii vorbesc de un deficit de 100.000 de oameni, în prezent, dar estimează că nevoia se va dubla sau chiar tripla în câțiva ani.

Mihai și-a cumpărat recent un apartament cu vedere la mare, în Mamaia Nord. Locuința a costat 100.000 de euro, iar bărbatul credea că va sărbători acolo întărea în anul nou. Dar termenul de finalizare s-a schimbat.

Mihai Ionescu – proprietar apartament: "Au fost decalate din cauza forţei de muncă din câte am înţeles, dar ni s-a făcut o promisiune ca până în vară vor fi finalizate. Încă sunt lucrări pe partea de holuri am văzut şi la parter încă se lucrează".

Și nu este singurul client care mai are de așteptat. Dezvoltatorul imobiliar trebuia să termine și să livreze peste 700 de apartamente din cele 4 blocuri din Mamaia Nord.

Virgil Lixandru – dezvoltator imobiliar: ”În jur de 40 oameni am mai avea nevoie pentru toate cele 4 şantiere. Tocmai din acest motiv am devansat termenul de livrare cu 3-4 chiar 5 luni”.

Pe un şantier de la ieşirea din Timişoara se ridică trei blocuri cu 90 de apartamente. Primul ar urma să fie terminat în februarie anul viitor, dar constructorului îi lipsesc 40 de muncitori.

Liana Popescu - director general companie dezvoltare imobiliară: ”Am avut cazuri practice când am început cu patru echipe de finisori, am ajuns în decurs de trei luni de zile. Când am rămas cu două echipe pentru că celelalte două echipe au preferat să meargă la muncă în străinătate”.

Din datele Institutului Naţional de Statistică reiese că numărul de angajați din construcții a crescut din momentul în care statul a oferit facilităţi fiscale, dar tot nu sunt destui angajați.

Horațiu Buna, administrator firmă de construcţii: ”Salariile au crescut, în ultimii doi ani în funcţie de calificare pot să ajungă şi la 5-6000 de lei net salariul unui muncitor bun, calificat”.

Vlad Vela - consultant în construcţii: ”Am încercat să aducem muncitori de afară, au venit parţial, cunosc multe cazuri, însă este destul de greu să îi acomodăm”.

Potrivit specialiștilor, deficitul de muncitori este de aproximativ 100.000, în momentul de față. Pe lângă aceștia, lipsesc și inginerii din domeniul construcțiilor.

Dan Daniel - prorector Universitatea Politehnică Timişoara: ”Se pare că această criză se va adânci pentru că e vorba de banii atraşi de România care trebuie investiţi. Este o estimare între 200.000 şi 300.000 de muncitori ca necesar pentru următorii 2-3 ani”.

Ministerul Muncii încearcă să acopere lipsa cu muncitori din afara Uniunii Europene. Anul acesta 50.000 au putut veni să lucreze la noi. Cei mai mulţi sunt din Sri Lanka, Nepal, India şi Bangladesh. Pentru anul viitor, cota a fost dublată, mai ales că este nevoie de forță de muncă aproape peste tot.