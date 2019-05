Programul "Roşia românească", afectat de vremea capricioasă. Prețul unui kg de tomate

Programul "Roşia românească", distrus de vremea capricioasă. La cât ajunge prețul unui kg de roșii

Programul "Roşia românească" a tot prins avânt, dar vremea capricioasă le-a dat peste cap planurile agricultorilor.

Deşi tomatele gustoase ar trebui să fie deja pe tarabe, puţini sunt cei care au reuşit să aducă marfa în faţa clienţilor.

Având în vedere temperaturile scăzute, producătorii spun că au investit mai mult în sere, aşa că preţul unui kilogram de roşii autohtone poate ajunge în aceste zile până la 20 de lei.

Totuşi, beneficiarii programului au primit o veste bună - termenul de comercializare a fost prelungit cu două săptămâni - adică până pe 15 iunie.

Roșiile din Botoșani

"O să vedeţi în spaţiul protejat că totul este controlat de computer: temperatura şi umiditate”, spune directorul DADR.

Acest bărbat este unul dintre cei 99 de agricultori din Botoşani înscrişi în programul Roşia Românească. A investit în sere şi, chiar dacă vremea capricioasă i-a dat bătăi de cap, se numără printre cei trei beneficiari din judeţ care deja se lauda cu roşii gustoase.

"Când am văzut că am primit 3000 de euro, eu am investit 30 şi am făcut solarul. Al doilea an am mai primit şi iar am investit 40, am pus centrala termică”, spune Constantin Aniculaesei, producător.

Deşi a fost căutat de mari lanţuri de hypermarketuri, producătorul spune că preferă să vândă roşiile în piaţă, unde clienţii fideli îl caută.

Roșiile din Mureș

Şi în Mureş roşiile autohtone din sere au de suferit. Aşa că primele livrări au început mai târziu şi în cantităţi mai mici decât anul trecut.

Din peste 50 de agricultori, doar doi pot aduna recolta.



"Puţin mai târziu că nopţile au fost reci şi în cauza aceasta nu se coc aşa de repede… trebuie să fie un minimum de 12 grade noaptea”, spune Varro Ştefan, producător.

Roșiile din Alba

Temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au afectat şi roşiile cultivate în solariile acestui producător din localitatea Leorintz din Alba.

"Din cauza vremii a prelungit perioada de comerciliazare cu încă două săptămâni până la 15 iunie”, spune Nicu Spineanu, consilier al Direcţiei Agricole Alba.

Roșiile din Cluj

Roşiile sunt încă verzi şi în serele din Cluj. Aici, odată cu începerea programului Roşia Românească, numărul producătorilor a crescut, an de an, cu zece sau chiar 15 procente.

"În judeţul Cluj în acest an avem un număr de 56 de cereri pentru programul tomate romaneşti din care 20 de producători vor vinde în ciclul 1 respectiv până în 15 iunie”, spune Silvia Hicea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Agricole Cluj.

Ajutorul dat de Guvern este de trei mii de euro, dar, pentru a beneficia de aceşti bani, producătorii trebuie să deţină cel puţin o mie de metri pătraţi şi să obţină o producţie de minimum două kilograme de roşii pe metrul pătrat.

