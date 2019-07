Profilul psihologic al lui Gheorghe Dincă. Ce i-a spus unei femei care îi gătea

Un bărbat serios, de vârstă respectabilă, care inspiră încredere. Un om retras care nu a trezit nicio suspiciune. Un localnic liniştit care nu a ieşit în evidenţă decât poate prin singurătatea sa. Aşa l-au descris vecinii pe Gheorghe Dincă.

Însă aceste elemente se regăsesc în profilul psihologic al unui criminal în serie, susţin experţii care au analizat pentru Ştirile PRO TV comportamentul suspectului din Caracal, care a mărturisit că a ucis două adolescente.

La 66 de ani, figura lui Gheorghe Dincă pare să se încadreze în profilul criminalului aşa cum a fost el realizat de părintele criminalisticii, profesorul italian Cesare Lambroso, încă din 1878. Frunte lată şi înclinată, urechi cu dimensiuni anormale, ochi pătrunzători, fata asimetrică. Şi totuşi, bărbatul nu a dat de bănuit că ar fi capabil de asemenea orori.

"Izolat, era un om introvertit, izolat şi atât. Nu comunica."

"Nu părea suspect, foarte respectos, un băiat cum e proverbul ăla de nota 10, om respectos, toată lumea spune cum mă Gheorghe?"

Citește și Gheorghe Dincă a fost internat de mai multe ori la Psihiatrie. Diagnosticul pus de medici

"Băiat bun liniştit, nu înjura pe nimeni. Nu cred, bag mâna în foc şi acuma, om cuminte, la locul lui."

Prof. dr. Vladimir Beliș: „Acest individ avea carnet de conducere ori la carnetul de conducere se ştie foarte bine că se face un examen psihiatric şi psihologic, ori un examen făcut profesionist ar fi detectat nişte tulburări care l-ar fi împiedicat să obţină carnetul."

Gheorghe Dincă şi-a trăit cea mai mare parte din viaţa la Caracal, cu o scurtă întrerupere de câţiva ani când a fost plecat în Italia. Acolo ar fi încercat să agreseze sexual o femeie şi, ca atare a fost expluzat din ţară cu interdicţia de reîntoarcere.

Este căsătorit de 42 de ani cu aceeaşi femeie cu care nu trăia însă sub acelaşi acoperiş de multă vreme. Au împreună 4 copii. Mama şi cu 3 dintre copii s-au mutat în Italia, iar cel de-al patrulea, o fată, locuieşte la Arad. Avocatul din oficiu al bărbatului a susţinut însă că deşi nu mai erau împreună, cu toţii păstrau legătura cu bărbatul rămas singur la Caracal. Gheorghe Dincă a muncit la Spitalul Municipal Caracal între anii 1984-1992.

Directorul Spitalului Caracal, Marian Mitran: „În acea perioadă era lăcătuş mecanic angajat cu specialitatea de geamgiu, adică în acea perioadă nu erau termopane şi dumnealui se ocupa de înlocuirea geamurilor sparte. Din discuţiile cu colegii, nu a avut comportament de genul sau nu a dat ceva de înţeles în acea perioadă de violențe."

Ulterior şi-a încercat norocul în antreprenoriat şi a deschis un service auto care a funcţionat însă doar câţiva ani. Apoi, potrivit localnicilor încerca să obţină bani din orice: vindea diverse lucruri, ori făcea taximetrie la negru. Nimeni nu ştia însă ce se petrecea în locuinţă bine camuflată, ferită de privirile indiscrete. Tocmai aceste aspecte contribuie la desăvârşirea portretului de ucigaş.

"Da, el probabil că făcea curse şi aşa cu lume ca să întâlnească fete, sau aşa am înțeles, că îi plăceau lui fete de astea tinere."

"Acolo găteam. Îi făceam mâncare. S-a luat de mine şi am plecat. De atunci nu am mai luat legătura cu el. Era un om bun aşa, dar era afemeiat. Nu, violent nu a fost niciodată. Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el şi când am auzit am plecat acasă, nu am mai lucrat."

Dan Antonescu, specialist criminolog: „Sunt nişte persoane singuratice. Sunt persoane care-şi asigură o zonă unde se pot retrage liniştiţi sau unde pot acţiona liniştiţi cum este acest individ care avea nevoie de spaţiu, dar în acelaşi timp de intimitate, pe care şi-a asigurat-o cu foarte multă verdeaţă, cu garduri înalte, impenetrabile, nu puteai să vezi nimic în curtea respectivă."

Prof. dr. Vladimir Beliș: „Există un teren patologic preexistent, peste care se grefează evenimente din viaţa personală, care supraadăugându-se acestui teren preexistent, duc la apariţia unui criminal de acest tip."

Surse medicale au declarat pentru Hotnews că Gheroghe Dincă a fost internat în trecut de 2 ori la secţia de psihiatrie a spitalului Judeţean din Slatina. El a fost tratat cu ambele ocazii pentru depresie şi sindrom anxios. Aceleaşi surse susţin însă că bărbatul avea la momentul internărilor şi probleme legate de dependenţa de alcool.

România nu s-a mai întâlnit cu un asemenea caz abominabil din anii '70, când Bucureştiul a fost terorizat de cel care a devenit cel mai cunoscut criminal în serie de pe meleagurile noastre, Ion Rîmaru.

Culmea, născut tot la Caracal, Rîmaru a ucis 4 femei şi a violat alte 10 pe parcursul a aproape 2 ani, până a fost prins şi condamnat la moarte.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!