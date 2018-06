Producătorii de zmeură au sperat că fructele îi vor îmbogăţi, dar au ajuns să vândă pe Facebook

Zmeura timpurie s-a copt mai repede anul acesta, iar fermierii spun că recolta va fi una bogată.

Însă producătorii români vând fructele zemoase la poartă pe bani puțini și reușesc cu greu să concureze cu marfa adusă din Italia sau Spania.

În marile magazine, fructele bio se găsesc cu 75 lei kilogramul, pe când de la agricultori sunt cumpărate cu aproximativ 20 de lei.

Producător: "Anul ăsta s-a făcut un pic mai repede din cauza căldurilor. Fructele sunt mari, gustoase."

Valentin a muncit mai mulţi ani în străinătate, dar s-a întors în țară şi a investit într-o cultură de zmeur, într-o localitate din Alba. A plantat mlădițe dintr-un soi scoţian pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi, iar fructele roşii deja s-au copt şi aşteaptă să fie culese.

Valentin Popa, producător: "Mult mai grea este livrarea decât producţia în sine. Totul e natural, e o diferenţă foarte mare între ce am eu şi ce se găseşte un supermarket. E perisabilă, mai ales dacă nu e stropită, nu e tratată se strica foarte repede."



Un kilogram de zmeură se vinde cu 20 de lei, iar clienţii au început să apară la poarta bărbatului, după ce a postat mai multe anunţuri pe o reţea socială.

Pe zmeură a pariat şi o femeie din Satu Mare. A cultivat trei soiuri pe 15 ari. De câteva zile, arbuştii au prins culoare şi primele fructe au fost culese şi vândute în caserole - tot la poartă.

Ileana Mașnița, producător: "Noi vindem şi la supermarketuri, dar fiind mici producători intrăm mult mai greu. Ne e cantitate foarte mare, nu reuşim să aprovizionăm, alţii ne cer să venim în fiecare zi cu o cantitate mult mai mică."

La doar câteva case distanţă, o altă familie are o astfel de plantaţie. Iniţial nu s-au gândit că vor vinde zmeura, dar cum recolta a fost peste aşteptări, planurile s-au schimbat.

Viorica Chilic, producător: "Am încercat s-o tratăm pe cât se poate clasic, nu e pretenţioasă şi nu ne-am putut imagina c-o să iasă atât de mare şi frumoasă şi atât de mare."

Pentru un kilogram de zmeură, pofticioşii scot din buzunar 15 lei.

Totuşi, în marile oraşe, fructele romaneşti ajung mai greu. Iar în pieţe, clienţii cauta produse romaneşti.

Clientă: "E un preţ mai deosebit aşa. Am luat-o şi când a fost mai scumpă. Eu fac sirop şi le mănânc aşa crude. E un fruct sensibil."

De soiurile timpurii ne vom mai bucura încă trei săptămâni. Dar cele care vor da în pârg de lună viitoare vor fi încărcate cu fructe delicioase până când va cădea bruma.