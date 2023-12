Procurorii de la Marghita au lăsat liber un bărbat care ar fi făcut un copil cu fiica de 12 ani a concubinei sale

Aceștia nu au formulat propunere de arestare preventivă pe numele suspectului pe motiv că aşteaptă dovada experţilor că fetiţa nu şi-a dat consimţământul pentru a întreţine relaţii sexuale cu el, scriu jurnaliştii de la ebihoreanul.ro, conform News.ro.

Potrivit jurnaliştilor locali, o fată de 12 ani din comuna Spinuş, care locuieşte împreună cu mama, fratele ei geamăn şi o soră, în casa deţinută de concubinul mamei, a rămas gravidă cu concubinul mamei. Femeile din sat au observat sarcina copilei şi au anunţat reprezentanţii serviciului de asistenţă socială din Primărie.



„Deşi Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita a fost sesizat încă din vară despre abuz, victima a fost lăsată la cheremul abuzatorului ei. Între timp, fetiţa a născut un băiat. Abia joi, când procurorii au primit rezultatul testului ADN, bărbatul a fost reţinut pentru 24 ore şi pus sub urmărire penală. Însă doar pentru act sexual cu un minor, nu pentru viol, ca şi cum o fetiţă în vârstă de 12 ani ar întreţine relaţii intime de plăcere cu un individ care i-ar putea fi tată! Motivul? Deşi ar fi avut o jumătate de an pentru a duce copila în faţa unor specialişti, care să o evaluze medico-legal, anchetatorii nici măcar nu s-au sinchisit. La dosarul cauzei nu există nici acum vreun document care să arate dacă violatorul a profitat de neajutorarea fetiţei care trăia sub acoperişul său, dacă a maltratat-o, a ameninţat-o ori a forţat-o în vreun fel să i se supună”, scriu jurnaliştii de la Bihoreanul