Procurii anticorupție au deschis două dosare penale în legătură cu autorizarea stației GPL din Crevedia

Conform sursei citate, cele două dosare s-au întocmit în urma sesizărilor din oficiu, iar urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă, astfel că, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind exploziile de la Crevedia :

”Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”.

Cum s-a produs tragedia din Crevedia

În urma exploziilor din Crevedia, zeci de oameni au suferit arsuri grave, mulți dintre ei - salvatori care interveneau deja la fața locului.

Numărul victimelor este copleșitor: doi morți și 56 de răniți.

Dezastrul ar fi pornit de la o țigară și un furtun fisurat, iar detaliile sunt revoltătoare. Deși stația GPL fusese închisă de pompieri, proprietarul - fiul primarului PSD din Caracal - și-a continuat activitatea.

8 case au fost distruse de explozii și 11 afectate parțial.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 28-08-2023 15:53