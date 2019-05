Procedura de extrădare a lui Mazăre se complică. Misiune contracronometru pentru Ministerul Justiţiei

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a explicat că MAE român, prin Ambasada de la Roma, a informat încă de anul trecut autorităţile din Madagascar că Radu Mazăre este urmărit internaţional şi a cerut informaţii suplimentare.

Teodor Meleșcanu a comentat, într-o intervenţie la Antena 3, o afirmaţie a consulului onorific în Madagascar, Serge Rameu, din care reieşea că MAE nu ar fi răspuns solicitării sale privind eliberarea unui document în vederea arestării lui Radu Mazăre în ţara respectivă.

"Consulul onorific nu are competenţe pentru a menţine relaţii cu ţara respectivă, decât promovarea contactelor umane, a dezvoltării relaţiilor comerciale şi altele. Într-adevăr, într-o audienţă la MAE, a exprimat o idee, nu ştiu dacă a fost personală, (...) că ar fi interesat să coopereze pe această temă în februarie 2018. La momentul respectiv, am făcut o adresă către Inspectoratul General al Poliţiei, în care am rugat să ne dea o copie a mandatului respectiv, care a fost transmisă foarte rapid. Am dat instrucţiuni pe data de 27 februarie 2018 la Ambasada din Italia, în care am informat pe ambasador că-i trimitem în anexă documentul primit de la Biroul Naţional Interpol cu privire la cetăţeanul român Radu Mazăre, care fusese dat în urmărire internaţională şi în legătură cu care se considera că existau informaţii că ar dori să obţină un permis de şedere pe teritoriul Republicii Madagascar. Documentul respectiv a fost înaintat ambasadei noastre de la Roma şi transmis apoi către partea malgaşă, potrivit procedurilor Biroului Naţional Interpol, cu scopul de a bloca obţinerea permisului de şedere în Madagascar de către persoana care era urmărită internaţional", a afirmat Teodor Meleşcanu.

Fiind întrebat de ce Radu Mazăre a fost arestat abia acum în Madagascar, ministrul de Externe a spus: "Asta este o chestiune care ţine exclusiv de sistemul judiciar malgaş şi nimic altceva".

El a precizat că la momentul notificării autorităţilor din Madagascar, MAE român, prin Ambasada de la Roma, a cerut şi informaţii suplimentare despre Mazăre.

"De asemenea, am cerut şi informaţii suplimentare de la autorităţile malgaşe în legătură cu această problemă, a fost şi o notă verbală transmisă în acest sens de către Ambasada noastră la Roma către Ambasada Republicii Madagascar. (...) Vreau să vă spun că, într-adevăr, această sesizare pe care a făcut-o consulul onorific se referă la cu totul altceva, la mandatul de arestare, şi nu la procedură de extrădare a domnului Radu Mazăre", a mai spus Meleşcanu.

Potrivit ministrului, au fost discuţii cu partea malgaşă despre cooperarea judiciară în materie penală.

"Noi am solicitat şi instrucţiuni suplimentare înainte de condamnare (condamnarea definitivă a lui Mazăre - n.r.) şi cu acea ocazie am solicitat părţii malgaşe prevederi referitoare la cooperarea judiciară în materie penală, cu care ocazie s-a menţionat că în Madagascar nu există noţiunea de azil politic, în timp ce extrădarea se poate realiza prin simplu ordin administrativ. În acest context, s-a sugerat părţii române să solicite pe cale electronică informaţiile concrete care interesează cu privire la cadrul existent. Aceasta este, de fapt, strict preliminar, informaţii despre legislaţia internă din Madagascar referitoare la cooperarea judiciară. Ultimul demers - nu am toate hârtiile la mine - este, probabil, din martie 2018", a completat el.

Meleşcanu a confirmat, întrebat în acest sens, că Ministerul Justiţiei ar fi trebuit să intervină după momentul condamnării definitive a lui Radu Mazăre. "Din momentul în care a existat o condamnare, s-au făcut de către Ministerul Justiţiei aceste acte de extrădare", a conchis ministrul de Externe.

Procedura de extrădare a lui Mazăre. Când vor ajunge documentele în Madagascar

Ministerul Justiției a declanșat procedura de extrădare a lui Radu Mazăre din Madagascar. Cererea oficială va fi trimisă însă doar după ce un specialist autorizat va traduce în limba franceză cele peste 600 de pagini din dosarul fostului primar al Constanței. Doar că până atunci, mandatul de arestare provizorie, emis pe numele lui Mazăre, de poliția locală, ar putea expira.

Ana Birchall, ministru interimar: "Am dispus ca în baza documentelor primite, la Ministerul Justiției să înceapă imediat procedurile și demersurile legale pentru formularea și trimiterea cererii de extrădare.Totodată, am decis mobilizarea tuturor resurselor de care dispune ministerul pentru îndeplinirea formalităților legale."

Ministerul Justiţiei a primit de la instanţele de judecată - Curtea de Apel şi Înalta Curte - ultimele documente necesare pentru extrădarea lui Radu Mazăre din Madagascar. Insuficient însă pentru ca cererea oficială să poată fi trimisă autorităţilor malgaşe, mai ales că mandatul provizoriu în baza căruia a fost încarcerat fostul edil va expira la începutul săptămânii viitoare.

Ofical, intre România şi Madagascar nu exista niciun acord bilateral de extrădare. Însă asta nu îi împiedica pe judecătorii din Madagascar să dispună extrădarea lui Radu Mazăre în România. Ambele state sunt părţi semnatare ale unor convenţii internaţionale - cea împotriva corupţiei şi cea de combatere a criminalităţii transfrontaliere, pentru ca fostul edil să fie trimis în ţara să îşi ispăşească pedeapsa de 9 ani.

Ana Birchall, ministru interimar: "Vreau să mulțumesc colegelor și colegilor mei din minister care vor lucra nonstop în această perioadă, având în vedere că avem un dosar cu peste 600 de pagini, care trebuie traduse de un traducător autorizat într-un timp extrem de scurt și ținând cont de faptul că durata arestului provizoriu, dispus de autoritățile din Madagascar, este de 6 zile, termen care a început să curgă din data de 8 mai 2019."

Ministrul interimar al Justiţiei Ana Birchall susţine că va pune personal sigiliul Ministerului pe cererea de extrădare, iar documentul şi întreg dosarul vor fi trimise prin corespondenţă diplomatică. Decizia de extrădare a lui Radu Mazăre le aparţine însă judecătorilor din Madagascar, unde Mazăre a fugit în decembrie 2017, înainte să fie condamnat definitiv.

