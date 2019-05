MAE, acuzat că știa că Madagascar e gata să-l extrădeze pe Mazăre, dar n-a făcut nimic

Agerpres

Consulul general onorific al Madagascarului la București susține că Ministerul de Externe știa că această țară e gata să-l extrădeze pe Radu Mazăre, dar nu a răspuns solicitării oficiale privind eliberarea unei copii după mandatul internațional.

Serge Rameau, consulul general onorific al Madagascarului la București, a precizat, pentru RFI România, că autoritățile din Madagascar au solicitat o copie a mandatului internațional de arestare, încă din momentul în care Radu Mazăre a fost condamnat, pentru a-l putea extrăda, conform legii.

Însă, Ministerul român de Externe nu ar fi răspuns acestei cereri.

”După condamnarea domnului Mazăre, am fost convocat de ministrul de Externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicații, pentru că acolo nimeni nu înțelegea cine e domnul Mazăre, de ce a venit în țara noastră, etc. I-am explicat toată situația, iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extrădare cu România. Am răspuns că România este membră UE și că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil, cu respectarea legilor. El mi-a răspuns că din punct de vedere judiciar este dispus să dea Cezarului ce e al Cezarului, dar că are nevoie de copia mandatului internațional de arestare. Eu atunci m-am întors în România, am făcut o notă verbală către MAE român și am cerut copia mandatului, pentru că nu am vrut să mi se reproșeze ceva ulterior, să nu fim acuzați de obstrucționare. Așadar România știa că Madagascar era gata să coopereze, dar era nevoie de acest document. Nu am primit nici până azi un răspuns”, a declarat Serge Rameau.

Radu Mazăre, reținut în Madagascar



Condamnat definitiv la 9 ani de închisoare în dosarul restituirilor ilegale de plaje, Radu Mazăre a fost reţinut de autorităţile din Madagascar abia miercuri, deși era dat în urmărire internaţională cu mult înainte să se pronunţe Instanţa Supremă.

Vestea arestării lui Radu Mazăre în Madagascar a ajuns rapid la Bucureşti, iar ofiţerii români din Interpol au informat oficial Curtea de Apel Bucureşti - instanţă care a emis pe numele acestuia mandatul de urmarire internațională - şi le-au cerut judecătorilor să confirme formal că sunt îndeplinite toate condiţiile extrădării fostului edil în România.

Poziția ministrului de Justiție



Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a declarat miercuri că instituția pe care o conduce are la dispoziție cel mult 2 zile pentru a pune la punct dosarul cu actele referitoare la extrădarea lui Radu Mazăre.

Birchall a anunțat că ministerul pe care-l conduce a primit documentele prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru a se cere extrădarea lui Radu Mazăre.

”Am dispus ca în baza documentelor primite să înceapă la minusterul Justiției în regim de urgență procedura de formulare a cererii de extrădare.”, a anunțat ministrul interimar.

De asemenea, Birchall a explicat că o echipă din minister va lucra ”non-stop” în această perioadă, deoarece dosarul de extrădare are 600 de pagini care trebuie traduse de un traducător autorizat ”într-un timp extrem de scurt”.

Motivul: durata arestului provizoriu lui Radu Mazăre este de 6 zile, termen care a început să curgă din data de 8 mai.

”Practic, ministerul Justiției are la dispoziție cel mult 2 zile de lucru pentru a trimite în termen dosarul care cuprinde toate documentele ce însoțesc cererea de extrădare.” - a mai spus Ana Birchall.

