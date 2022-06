Așa că nepotul regelui Carol al II-lea a fost transferat la temutul penitenciar Fresnes, într-o suburbie a capitalei franceze. "Este cea mai aspră măsură preventivă, luată de judecători", ne-a spus un avocat francez de origine română. Și asta pentru că există temerea că fugarul, condamnat definitiv în România, ar putea încerca să scape. Procedura de predare către România, poate dura si câteva săptămâni.

Prințul Paul al României a fost arestat provizoriu de procurorii francezi la scurt timp după ce a fost capturat pe străzile Parisului de o unitate specială de urmăriri a Jandarmeriei franceze. Avocatul de origine română Christian Duță susține că autoritățile franceze au luat cea mai dură măsură împotriva fugarului condamnat definitiv în România.

Christian Duță, avocat Baroul Paris: "Faptul că a fost arestat provizoriu arată că nu au încredere în el că nu va fugi. Urmează să se decidă dacă va fi predat. Sunt la dispoziție 40 de zile".

Soarta lui Paul de Romania, condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul fostei ferme regale Băneasa, depinde de un judecător al Curții de Apel din Paris. Marți, instanța a devenit, pentru câteva ore, o adevărată fortăreață pentru ca tot aici era judecat și singurul terorist supraviețuitor al atacurilor de la Bataclan din 13 noiembrie 2015.

Pe toată durata procedurilor, Prințului Paul al României, care are și cetățenie franceză, i se permite să își angajeze un avocat, iar dacă nu are bani, i se asigură unul din oficiu. Și un interpret de limbă română, dacă are probleme de înțelegere a limbii franceze. Durata procedurilor depinde însă de cât de mult își dorește sau nu Prințul Paul să ajungă într-o închisoare românească.

Chrsitian Duță, avocat Barul Paris: "Sunt șanse mari ca el să fie trimis în România, pentru ca suntem țară UE, a avut parte de proces cu respectarea procedurilor, a asistat. Deci nu sunt motive să fie refuzată trimiterea. Chiar dacă el ar spune că e o decizie politică. Și nu prea și-ar dori să stea închis în Franța".

Dacă justiția franceză decide să pună în executare mandatul european de arestare emis pe numele lui, Prințul Paul al României ar urma să fie adus în țară cu avionul, de o escortă a Poliției Române.