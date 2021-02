Primii români vaccinați cu serul AstraZeneca. „Are o eficacitate de 70% după prima doză”

Peste un milion și jumătate de români au fost programați până acum pe platforma de vaccinare. Luni a început oficial imunizarea cu serul de la AstraZeneca pentru românii din etapa a doua, cu vârsta între 18 și 55 de ani.

Peste 6.800 au primit deja o doză din acest vaccin. La Iași au fost deschise trei centre exclusiv pentru personalul din învățământ. În schimb, la Bistrița spitalul a rămas fără doze Pfizer pentru rapel.

La circul Metropolitan din Capitală au fost deschise șapte cabinete, exclusiv pentru serul Astra Zeneca. Un bărbat a făcut un transplant la sfârşitul anului trecut şi s-a programat la recomandarea medicului.

Reporter: „Când aţi luat decizia de a vă vaccina, de ce aţi ţinut cont?”

Bărbat: „Nu am ţinut cont de nimic. M-a trimis de la spital, de la Fundeni. A zis că să-mi fac neapărat.”

Reporter: „Ai avut vreo reţinere AstraZeneca versus Pfizer sau Moderna?”

Bărbat: „Nu, n-am avut nicio reţinere. Am în familie medici şi ei m-au sfătuit să mă vaccinez şi m-am vaccinat. Vreau să merg mai departe, să călătoresc, să am o viaţă esenţială.”

Adriana Nedelea - medic coordonator al centrului de vaccinare: "Astăzi sunt programate 416 persoane, conform platformei. Lucrăm în ture, ture de câte 4."

Până acum s-au programat pentru vaccinul AstaZeneca la nivel naţional 142.000 de persoane în condiţiile în care pe platforma au fost încărcate aproximativ 250.000 de locuri. Cei care s-au vaccinat luni cu prima doză au fost programaţi la rapel peste 8 săptămâni, undeva la mijlocul lunii Aprilie.

La Cluj-Napoca, printre primii vaccinaţi cu AstraZeneca a fost şi primarul Emil Boc. S-a programat la centrul din sala de sport.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca: „Eu m-am planificat. Când am ajuns acolo, mi s-a comunicat că voi fi vaccinat cu Astra Zeneca. Încă nu am 55 de ani, am 54. În consecinţă, a fost în regulă. Această pandemie nu va ajunge la capăt fără a fi cât mai mulţi dintre noi vaccinaţi. Îmi dau mie credinţa că am luat o decizie corectă de mă vaccina.”

Prof. Univ. Liviu Miron, prorector USAMV: "Deja sunt înscrişi pentru ziua de astăzi 110 persoane. încercăm să vaccinăm cât mai multe cadre didactice şi personal nedidactic din universitate."

În judeţul Galaţi, au fost amenajate 3 centre de vaccinare. Deocamdată au fost livrate 480 de doze.

Bărbat: "Ca orice vaccin. Nu am nicio teamă, nu am nicio frică. Ne facem datoria. Mai devreme sau mai târziu toţi tre să-l facem."

Femeie: "Trebuie să vină şi cea viaţă normală. Că stăm atâta închişi, unii se duc şi se distrează în stânga, în dreapta, şi tu n-ai voie să îţi vezi părinţii sau copiii, sau nepoţii."

Dr. Gabriela Hulea, coordonator centru de vaccinare din Galaţi: "Are o eficacitate, încă de la primul, de 70%. Deci ceva mai mult decât celelalte."

La Bistriţa în schimb sunt probleme cu dozele pentru rapel de la Pfizer. Toţi cei programaţi astăzi au fost amânaţi.

Diana Ursa, coordonator centru spital Bistriţa: "Din cauză că nu ni s a asigurat de la DSP. Noi a trebuit să reprogramăm persoanele de azi, de mâine şi poimâine şi I-am adunat pe ziua de joi şi atunci o să le facem la toţi care erau programaţi la rapel."

În acest moment pe teritoriul României se fac vaccinări anti-Covid cu seruri de la trei producători: Pfizer, Moderna şi AstraZeneca. La nivel European se aşteaptă avizarea a încă două seruri : Novavax din Statele Unite şi Valneva din Franţa.