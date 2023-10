Primarul din Mioveni regretă că nu și-a denunțat prietenul. Ion Georgescu a fost arestat pentru 30 de zile

Judecătorii de la Tribunalul Argeș au luat decizia după ce au văzut întregistrările făcute de procurorii anticorupție în care Georgescu discută cu șeful Poliției Locale din Pitești despre presupusa lui influență. Primarul se apără, și spune că regretă că nu a făcut el primul denunțul.

Acuzat de trafic de influență, primarul orașului Mioveni a fost arestat. El a fost denunțat de șeful poliției locale din Pitești. Au contat și înregistrările ambientale făcute în ultimele luni de procurorii anticorupție.

Nicolae Valerică: Deci, țineți minte că noi doi când am venit la dumneata și am zis: "Domnu' primar, ce mă costă eu...spuneți și eu....e copilu' meu și eu rezolv”

Nicolae Valerică: Eu vă spun doar atât: „Domnu' primar, este bine 30.000 de euro?" Dumneavoastră ați zis...ați dat din cap în sensul că da și eu atunci în decembrie am venit și v-am dat ăia 10.000 de euro. Și diferența am zis.... „când rezolvăm v-aduc diferența de 20.000".

Edilul de la Mioveni i-ar fi promis prietenului său Nicolae Valerică, șeful Poliției Locale din Pitești că o va ajuta pe fiica lui să se angajeze chirurg la Spitalul din oraș. Însă nu s-ar fi ținut de cuvânt, iar tânăra doctoriță nu s-a putut angaja, deși asistase voluntar la mai multe operații.

Nicolae Valerică: Eu l-am întrebat dacă este bine 30.000 euro pentru angajarea fetei la Spitalul Mioveni ca medic specialist chirurgie generală, iar dânsul a spus că de principiu este de acord.(...) Domnul Georgescu mi-a garantat că pentru acești bani va fi angajată pe funcția mai sus arătată.

Nicolae Valerică: Să trăiți! Am onoarea!

Georgescu Ion: Eu nu rămân dator la tălică.

Nicolae Valerică: Păi eu am înțeles.

Georgescu Ion: Lasă-mă puțin că am eu niște probleme. Nu rămân. August , septembrie mă... nu rămân dator.

Nicolae Valerică: Domnu' primar, credeți-mă eu am ..am venit pentru fata mea, ca să mă rezolvați. Eu nu.. nu înțeleg de ce nu ați încercat să mă ajutați.

Georgescu Ion: Cum n-am încercat să...

Primarul s-a văzut nevoit să restituie cele 10.000 de euro, așa că l-a chemat pe prietenul său la Casa Căsătoriilor unde i-a înmânat banii. Nu și sticla de whiskey pe care o primise în decembrie, odată cu prima tranșă din presupusa șpagă.

Primarul Mioveniului a încercat să convingă instanța că nu este vinovat de corupție și că, de fapt, acum câteva zile i-ar fi atras atenția șefului Poliției Locale din Pitești că el nu și-ar fi traficat în viața lui influența.

Ion Georgescu a recunoscut că are un mare regret. Că dacă știa cine l-a denunțat la DNA, le-ar fi spus ofițerilor Direcției Generale Anticorupție că bunul său prieten a venit să îl mituiască.

Surse apropiate de anchetă susțin că procurorii DNA vor verifica toată averea primarului arestat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 06-10-2023 19:36