În Mariupol, primarul acuză rușii că ar fi ucis peste 20.000 de civili şi ar fi deportat în Rusia peste 33.000 de oameni. În timp ce Vladimir Putin descrie acțiunile armatei sale drept „nobile”.

Reporter: Există dovezi pentru a declara ce se întâmplă în Ucraina drept genocid?

Joe Biden: „Da, am numit asta genocid pentru că a devenit din ce în ce mai clar că Putin încearcă pur şi simplu să șteargă chiar și ideea de a fi ucrainean. Dovezile se înmulțesc, lucrurile se schimbă faţă de săptămâna trecută cu cât sunt mai multe dovezi care scot la iveală lucrurile oribile pe care rușii le-au făcut în Ucraina și aflăm din ce în ce mai multe despre aceste orori şi îi vom lăsa pe avocați să decidă dacă acestea se califică sau nu a fi genocid, dar cu siguranță așa pare.”

Între timp, ruşii reconstituie forțele retrase din bătălia de la Kiev și încearcă să stabilească bazele logistice necesare ca să atace cu toate forțele zona Donbas. Dovadă sunt cele mai recente imagini din statelit.

Rapoartele ucrainene susțin că trupele rusești au moralul la pământ, dar, potrivit lui Putin, totul decurge conform planului.

Vladimir Putin: „Obiectivele sunt clare și sunt obiective nobile. Am spus asta chiar de la început. Vă atrag atenția că în primul meu discurs, când m-am adresat națiunii și armatei, am enunțat aceste obiective. Scopul principal este de a ajuta oamenii din regiunea Donbas și Republicile Populare Donbas, pe care le-am recunoscut. Am fost forțați să facem acest lucru pentru că, din păcate, autoritățile de la Kiev, îndemnate de Occident, au refuzat să respecte Acordurile de la Minsk, care vizau o reglementare pașnică în Donbas și pentru Republicile Populare.”

Replica lui Zelenski

„Un plan care a ucis peste 10.000 de soldați ruși în mai puțin de o lună”, spune în replică președintele Zelenski. Și amitește de ororile care continuă să iasă la suprafața după retragerea trupelor din zona Kievului.

Volodimir Zelenski: „Au fost înregistrate sute de cazuri de viol, inclusiv fete minore, copii foarte mici și chiar un bebeluș. Este pur și simplu înfricoșător să vorbesc despre asta, dar este adevărat, s-a întâmplat. Chiar și această persoană, acest sălbatic rus Bychkov din Pskov, un parașutist sau un ofițer al serviciilor speciale care a trimis un videoclip tovarășilor săi cu ce i-a făcut unui copil. Cum a chinuit copilul. Aceasta este armata rusă, apărătorii copiilor. Aceasta este operațiunea specială planificată la Moscova. Aceasta este povestea luptei pentru Rusia.”

În tot acest timp oamenii se întorc în orașele eliberate din jurul Kievului pentru a-i căuta pe cei rămași în urmă.

O durere fără margini e şi în sufletul unei femei, care și-a găsit fiul într-o groapă comună, lângă biserica din sat.

Natalia: „Dima era o persoană blândă și sensibilă. Era mereu acolo pentru prietenii săi și pentru oricine îi cerea ajutorul. Nimeni nu poate alina durerea mea și a tuturor mamelor care trebuie să-și îngroape copiii."

Iar frica de ce ar putea urma persistă.

Localnic: „Principala noastră problemă acum este că rușii sunt încă în țara noastră. Trebuie să câștigăm războiul și apoi ne vom vedea ce vom face. Casa nu este chiar cel mai important lucru. Bineînțeles, că suntem toți îndurerați, este îngrozitor, dar suferința și oamenii care mor sunt principalele probleme acum.”

Președinții Poloniei, Lituaniei, Letoniei și Estoniei merg astăzi la Kiev pentru a a discuta cu Volodimir Zelenski. Iar, potrivit ambasadorul Ucrainei în Germania, Kievul ar dori încă o întrevedere cu cancelarul german Olaf Scholz, în special în legătură cu o posibilă asistență în ceea ce privește artileria grea. Asta, după ce președintele german Frank-Walter Steinmeier, care a fost criticat pentru relațiile sale cu Rusia în ultimii ani, a declarat ieri că plănuia să viziteze Ucraina împreună cu alți șefi de stat, dar a fost refuzat de Kiev.

Frank-Walter Steinmeier, preşedintele Germaniei: „Un lucru este clar: o revenire la normalitate nu este posibilă în cazul Rusiei sub conducerea lui Putin. Crimele de război comise de Rusia în Ucraina sunt evidente pentru toată lumea. Aceste crime trebuie documentate și investigate, iar cei care le-au comis și cei care sunt responsabili politic trebuie să fie trași la răspundere."