Primarii din Gorj, transformați în detectivi. Cum îi găsesc pe românii veniți din zonele de risc

Primarii din Gorj s-au transformat în detectivi în aceste zile. Prefectura le-a cerut ajutorul pentru identificarea celor care se întorc din străinătate, mai ales din zonele grav afectate de coronavirus, dar nu anunţă autorităţile sanitare.

Astfel, Poliţia şi Direcţia de Sănătate Publică au putut identifica mai uşor zeci de persoane care, altfel, ar fi rămas acasă, fără să fie testate. Câteva persoane au ajuns în carantină, după aceste demersuri.

De când le-au cerut oamenilor să îi anunţe despre orice vecin care se întoarce din străinătate, primarii sunt sunaţi permanent de consătenii care vor să se ştie în siguranţă.

Tudor Oiță, primar comuna Negomir: „Cum apare cineva din afară, nu neapărat din zona roşie, din Italia sau alte ţări, încep să ne sune. Ori poliţia, am şi discutat cu ei , am mers pe raza comunei din magazin în magazin, unde se întâlnesc mai multe grupuri. Am pus şi un anunţ pe Facebook, pe pagina primăriei, ca cetăţenii care vin din afară sau vecinii care află să ne anunţe de ei.”

La fel stau lucrurile şi în comuna Peștișani.

Cosmin Pigui, primar comună Peștișani: „În ultimele zile aproape toată ziua am consumat-o pe astfel de investigaţii, de a depista cine vine din străinătate, de a depista cu cine a intrat în contact, de a afla adevărul, pentru că ei nu declară ziua în care vin, spun că sunt de mai multe zile veniţi.”

Primarul spune că inclusiv în biroul său au venit persoane care ar fi trebuit să rămână izolate la domiciliu.

Cosmin Pigui: „Culmea este ca şi ieri şi azi au venit în primărie ceea ce nu este în regulă, am făcut apel la toţi cetăţenii să stea acasă.”

Cei care au ignorat măsurile elementare de prevenţie, susţin că nu li s-a cerut să rămână acasă.

Localnic aflat în carantină: „La Nădlac m-au întrebat de unde vin, am spus că din Italia. "OK, atunci daţi-i drumul". Dar dacă nu m-a întrebat nimeni acolo, am crezut că nu e nicio problemă.

Vecinii sunt vigilenţi şi anunţă orice persoană întoarsă din străinătate.

Localnică: „Am şi eu o fată care m-a anunţat că vine cutare. "Mamă să stai departe de ea, să nu o primeşti". Stă pe uliţa asta în jos.”

Localnică: „Păi care a venit acum, zice că l-au depistat şi auzii că mai vine o vecină vineri.”

Corina Belteu, purtător de cuvânt Prefectura Gorj: „De când am făcut, apelul primim zi de zi adrese şi telefoane de la edili. Sunt de un real sprijin şi au constatat şi ei că sunt de un real sprijin pentru comunitate.”

De luni seară, 26 de persoane au fost trimise în carantină în judeţul Gorj, în urma anunţurilor făcute de vecini.