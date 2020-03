Britanicii aflați în vacanță în Spania ignoră coronavirusul: „Este doar o gripă, trecem peste”

Britanicii scandau în plină stradă către poliția locală: „avem toți gripă, na na na!”.

Cifrele epidemiei de coronavirus din Spania arată că până în prezent au murit 491 de persoane, iar cazurile de infecție au sărit de la 1.987 la 11.178 în doar 24 de ore.

Țara a intrat în stare de urgență, în încercarea de a încetini răspândirea virusului ucigaș, interzicând oamenenilor să iasă afară, excepție făcând cazurile care au nevoie să cumpere mâncare, să meargă la muncă sau să primească ajutor medical timp.

Unul dintre turiștii teribiliști a afirmat că virusul este „doar o gripă și trebuie să trecem peste. Beți o bere, zile fericite, ciao băieți”.

Benidorm + Coronavirus = Managerial mayhem!

As Spain becomes the fourth most infected nation in the world… Some Brits are doing their best to avoid virus precautions and carry on with their holiday as normal. pic.twitter.com/9r79Iz3LjZ