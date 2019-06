Primăria Slatina îl dă în judecată pe Darius Vâlcov, pentru a recupera un prejudiciu uriaș

Primăria şi Consiliul Local (CL) Slatina trebuie să recupereze 4,2 milioane de lei de la fostul primar Darius Vâlcov şi de la consilierii locali din perioada 2004-2008, pe care i-a acţionat în instanţă.

Potrivit primarului din Slatina, Emil Moţ, acţiunea în instanţă vizează recuperarea sumei de 4,2 milioane lei şi a fost introdusă săptămâna trecută. Acţiunea a fost determinată de rămânerea definitivă a unui raport al Camerei de Conturi care a constatat în urmă cu patru ani un prejudiciu de 4,2 milioane lei la Primăria Slatina, produs prin restituirea sumei obţinute în 2007 din vânzarea fostului parc de pe Aleea Oltului şi a unor penalităţi către un cumpărător (o firmă) ce a înapoiat terenul municipalităţii. Cumpărătorul terenului a invocat pentru anularea tranzacţiei faptul că primăria nu şi-a respectat obligaţiile.

"Prejudiciul stabilit de Curtea de Conturi a fost produs prin restituirea banilor obţinuţi de municipalitate din vânzarea terenului de pe Aleea Oltului (un fost parc cu suprafaţă de circa 8 hectare - n.r.) şi a penalităţilor. Terenul a fost vândut în 2007, restituit municipalităţii câţiva ani mai târziu, suma obţinută din vânzare plus penalităţi au fost înapoiate cumpărătorului în perioada 2013 - 2014, când domnul Vâlcov era în Guvern şi am înţeles că banii ar fi provenit de la Guvern. Raportul Curţii de Conturi privind constatarea prejudiciului este dinainte de a fi eu primar, este din 2015, a fost atacat în instanţă şi procesul a fost pierdut definitiv de primărie, prin urmare trebuia să ne îndreptăm pentru recuperarea prejudiciului către persoanele indicate de Curtea de Conturi", a explicat Emil Moţ.

În dosarul având ca obiect "pretenţii", înregistrat pe 5 iunie a Tribunalul Olt, Primăria şi Consiliul Local Slatina sunt reclamanţi iar fostul primar Darius Vâlcov, foşti şefi de servicii din primărie, foştii consilieri locali din perioada 2006 - 2007, precum şi secretarul municipiului Slatina sunt pârâţi.

În această cauză nu a fost fixată încă data primului termen de judecată.