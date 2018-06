Prima declarație a Gabrielei Firea despre evenimentul de pe Arena Națională dedicat Simonei Halep

Pro TV

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a acceptat să vorbească într-un interviu despre incidentul de pe Naţional Arenă, când a fost huiduita de cei care au venit să o felicite pe Simona Halep pentru trofeul Roland Garros.

Într-un interviu acordat RFI România, Gabriela Firea a recunoscut că a greșit alegând să-i înmâneze Simonei Halep cheia orașului și diploma de excelență în timpul manifestației de pe Arena Națională.

”M-am tot gândit zilele acestea, am reflectat dacă a fost sau nu bine, dacă am procedat corect şi am ajuns la o concluzie la care sper să ajungă cât mai multă lume : bunele intenţii au existat încă din prima clipă - că nu a ieşit tocmai cum am dorit, într-adevăr, acesta este marele regret ... Eu am avut cea mai bună intenţie, dar rezultatul nu a fost cel dorit şi este clar că am greşit, atât eu cât şi echipa, pentru că într-un climat destul de tensionat cum era cel din Bucureşti acum o săptămână şi după mitingul PSD, era clar că nu era cel mai potrivit loc şi moment să înmânez cheia oraşului şi diploma de excelenţă , după ce îi confersiem deja titlul de cetăţean de onoare Simonei Halep în februarie, pe Arena Naţională, acolo unde noi am organizat cu mare drag şi cu tot sufletul întâlnirea Simonei cu fanii săi", a declarat Gabriela Firea.

Ea a recunoscut că cea mai bună soluţie ar fi fost o ceremonie restrânsă la Primărie, iar Simona Halep să se întâlnească singură cu fanii pe Arena Naţională.

"Acum la rece putem să spunem orice, iar eu pot să spun că m-aş fi bucurat să fiu mai înţeleaptă sau mai prevăzătoare şi să organizăm o ceremonie, să spunem, mai restrânsă, în cadrul Primăriei, la sediu sau poate la o altă locaţie, şi apoi la Arenă să meargă doar Simona, bineînţeles că acum cu mintea de azi, ştiţi cum e... mintea românului cea de pe urmă”, a conchis Firea.

În urmă cu o săptămână, aproximativ 20.000 de oameni au fost pe Arena Naţională, unde Simona Halep şi-a prezentat trofeul câştigat la Roland Garros. Halep a venit însoţită de primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a fost huiduită de cei din tribune când îi oferea Simonei Halep cheia şi o plachetă.

Ulterior, Gabriela Firea, a afirmat, într-o postare pe Facebook, după ce a fost huiduită pe Arena Naţională, la ceremonia de prezentare a trofeului primit de Simona Halep după victoria de la Roland Garros, că de dimineaţă "aparatul sorosist de propagandă" a demarat compromiterea evenimentului şi că seara "echipe de cetăţeni cu venin" au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenţi, apreciind că, din respect pentru performanţa Simonei Halep, aceştia puteau lăsa o jumătate de oră ura la poarta Arenei Naţionale, argumentul său fiind că "acolo este despre sport, respect, valori, performanţă, nu despre câţi bani primim de la ONG-uri dubioase, pentru a transforma Bucureştiul într-un oraş sub asediu".

Ca urmare a criticilor şi insultelor celor care i-au comentat postarea, Firea şi- a închis pagina de Facebook. Marţi şi-a redeschis-o, însă comentariile au reapărut, motiv pentru care şi-a închis-o din nou. Au urmat mai multe episoade în care pagina a fost închisă şi apoi redeschisă, inclusiv textul referitor la incidentele de pe Arena Naţională fiind şters şi repostat. La redeschiderea paginii, postarea a fost ştearsă definitiv.

