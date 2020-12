Prima apariție a Cristinei Joia, după ce a fost atacată într-un magazin. FOTO

Designerul Cristina Joia de la „Visuri la cheie”, a fost invitata emisiunii „Vorbește lumea”, unde a povestit că în prezent se simte bine și le-a transmis mulțumiri fanilor care i-au transmis mesaje de încurajare.

„Sunt cât se poate de bine în situația dată și profit de ocazia asta să mulțumesc tuturor oamenilor care mi-au trimis mesaje de încurajare. Am fost absolut șocată de numărul lor. Abia când am ieșit din spital am realizat cât de mulți oameni au ținut să rupă 2-3 minute din timpul lor ca să-mi trimită un mesaj”, a spus Joia.

Ea a mai povestit momentele prin care a trecut în urma incidentului, când a fost dusă la spital și a fost nevoită să aștepte două ore pentru a fi preluată și pentru a primi îngrijiri medicale.

Cum s-a derulat întregul incident



Un minut și 30 de secunde. Atât a durat scena plină de violență, surprinsă de camerele de supraveghere ale magazinului.

Cristina Joia intrase în zona raionului de fructe și legume, fără să se mai gândească la discuția de mai devreme, când îi atrăsese atenția agresoarei că a parcat neregulamentar și că a blocat, practic, accesul în parcare. Nu și-a imaginat că va fi atacată brutal.

În imagini se vede foarte clar momentul în care femeia de 34 de ani pătrunde în aceeași zonă a magazinului, face trei pași, și o atacă pe Cristina Joia. A fost suficientă o singură lovitură violentă dată cu mâna dreaptă, pentru ca victima să fie doborâta la pământ și rănită grav.

Cinci secunde mai târziu, atacatoarea a ieșit din magazin și a dispărut, fără să îi pese de starea victimei. Angajații au rămas înmărmuriți. Cristina Joia a început să sângereze abundent și, deși era evident că are nevoie de ajutor, o femeie a trecut pe lângă ea, a privit-o și a plecat mai departe.

Ulterior un bărbat, probabil agentul de pază care era ieșit din clădire, i-a adus câteva șervețele ca să își șteargă fața plină de sânge.

Alertate cu apeluri la 112, echipele medicale și de poliție au ajuns la fața locului. Cristina Joia a primit îngrijiri, iar apoi a fost transportată la spital, unde a fost operată.

Agresoarea se află în arest la domiciliu



Tânăra care a agresat-o pe Cristina Joia va trebui sa răspundă pentru acuzația de loviri și alte violențe, asta după ce inițial fusese vizată și de ce aceea de tulburare a liniștii și ordinii publice.

Procurorii au finalizat ancheta, au întocmit rechizitoriul, iar dosarul va ajunge pe masa magistraților de la Judecătoria Sectorului 4. Judecătorii trebuie să aprecieze dacă femeia care a atacat-o pe Cristina Joia, acum mai bine de o lună, se face vinovată de comiterea faptei penale, iar dacă vor ajunge la această concluzie, riscă chiar și cinci ani de închisoare.

În acest timp, agresoarea, Ștefania Andrei, se află în arest la domiciliu. Și-a recunoscut fapta și a motivat-o spunând că victima, Cristina Joia, ar fi apostrofat-o și ar fi jignit-o, și, mai mult, i-ar fi ridicat ștergătorul de la mașină.

Cristina Joia s-a simțit datoare să-i atragă atenția pentru că mașina agresoarei ar fi blocat o parcare, astfel că șoferița a lovit-o cu pumnul în figură, fracturându-i nasul.

Agresoarea și-a explicat furia, spunând că avea unele probleme familiale.