Carmen Dan, despre violențele din Piața Victoriei: „Nu am ce să îmi reproșez”

Agerpres

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marți dimineața la sediul MAI că nu are ce să își reproșeze după incidentele care au avut loc, vineri seara, la protestul din Piața Victoriei.

„Ce am transmis sâmbătă cu ocazia declarației de presă rămâne de actualitate. În schimb, în ultima vreme am văzut foarte multe – sau am auzit foarte multe invenții, care nu pot fi numite știri – despre faptul că aș fi constituit diverse celule, diverse comitete. Eu cred că sunt unii care își doresc cu orice chip să scape de ministrul de Interne și de Guvern. Eu zic să rămânem într-o stare de normalitate, ce am declarat atunci susțin și acum. Până la urmă, sunt acele verificări care se vor face. Sunt la dispoziția organelor de anchetă, chiar îmi doresc ca acestea să își facă treaba și să stabilească în ce mod ministrul și-a exercitat competențele, pornind de la pe care am susținut-o și sâmbătă, că nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale, iar Jandarmeria și-a coordonat intervenția în piață sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piață”, a spus Carmen Dan.

Întrebată dacă e mulțumită de intervenția jandarmilor de vineri, ea a zis: „Am spus sâmbătă ce am constatat eu în urma acelei intervenții. Sunt șefii misiunilor operative care au fost acolo în Piață, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenției – totul sub supravegherea unui procuror militar.”

Totodată, Carmen Dan a fost întrebată dacă are ce să își reproșeze: „Nu am ce să îmi reproșez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil.”

„Dacă în urma verificărilor sau sesizărilor vor ieși și astfel de aspecte, se vor lua măsuri”, a răspuns Carmen Dan referitor la civilii răniți.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer