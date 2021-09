Previziuni sumbre: 20.00 de cazuri pe zi. “Nu am crezut prima dată. Nu vreau la dușmanii mei să facă asta''

15 mii de cazuri pe zi, cu vârfuri chiar de 20 de mii. Acestea sunt previziunile sumbre ale specialiștilor în ceea ce privește evoluția pandemiei, dacă numărul celor vaccinați nu va crește rapid și dacă nu respectăm regulile de igienă și distanțare.

Trebuie să fim conștienți că bătălia cu virusul încă nu este pierdută, dar totul depinde de fiecare dintre noi, subliniază medicii, în ziua în care s-au înregistrat peste 5 mii 300 de cazuri noi și 97 de decese.

''-Am fost la ATI 2 săptămâni

-Dumneavoastră ați crezut în boală asta?

-Nu, prima dată nu. Dar acum, da. Nu vreau la dușmanii mei să facă asta''.

După 18 luni de criză sanitară în care peste 35 de mii de români au murit din cauza coronavirusului, sunt încă mulți cei care contesta existența virusului ori beneficiile vaccinării. Abia după ce se infectează realizează pericolul.

Din această cauza situația se agravează de la o zi la alta.

Într-o singură săptămână am ajuns de la 2.520 de cazuri noi pe zi la 5.388. De la 543 de pacienți în ATI la 798. În aceeași perioadă, de la o zi la alta a crescut înfiorător și numărul morților. În ziua de 10 septembrie erau raportate 43 de peroane decedate în decurs de 24 de ore. Acum, am ajuns la aproape 100. Cumplit este că lucrurile nu se vor opri aici, avertizează specialișții.

Dr. Adriana Pistol, INSP: ''Vom ajunge la peste 15 mii de cazuri pe zi dacă nu ne vaccinăm, dacă nu respectăm toate măsurile de protecție: principalele sunt să ne autolimităm mișcarea, mobilitatea, să evităm aglomerațiile sau dacă suntem în aglomerație să purtăm masca chiar dacă suntem pe stradă''.

Deja județul Satu Mare este în scenariul roșu cu o incidenț[ de 3,11 cazuri la mia de locuitori. 7 localități au intrat în carantină. Alte 5 județe - Timiș, Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj și Ilfov sunt pe harta galbenă, cu un prag peste 2 la mie. La fel și Capitală, unde prefectul a anunțat noi restricții.

Printre acestea - limitarea la 70% a gradului de ocupare din sălile de spectacole și cinema. Nunțile se vor organiza cu până până la 100 de persoane în interior, respectiv 150 în exterior.

Antonela Ghiţă, subprefectul Capitalei: "A rămas purtarea obligatorie a măştii pe o distanţă de 50 de metri de către persoanele care stăţionează în jurul şcolilor. La peste 2 la mie, orele de educaţie fizică vor avea loc doar în spaţiu deschis, fără purtarea măştii".

Raed Arafat: ''Pandemia nimeni nu are garanția că se termină anul viitor. Ce varianta apare, ce varianta nu, noi am vorbit pentru găsirea unor soluții de convientuire și asta include vaccinarea și respectarea regulilor. Și dreptul are limita și limita este când influențezi viață altuia și când influențezi negativ viața comunității tale''.

În tot acest timp, autoritățile din sănătate încearcă să găsească soluții și pentru pacienții care suferă de alte boli și care au nevoie de ajutor de specialitate.

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății: ''Nu vom mai avea spitale Covid, de faza 1, faza 2... spitalele vor avea circuite mixte, Covid și non Covid, pentru că pacienții cu boli cronice să nu mai aibă de suferit...evident că există și câteva excepți de exemplu spitalele de boli infecțioase vor trata preponderent pacienți Covid''.

Tocmai pentru a limita răspândirea coronavirusului, autoritățile iau în calcul ca angajații din anumite domenii, cum sunt sănătatea și educația, să poată veni la serviciu în baza certificatului de vaccinare sau a testelor.