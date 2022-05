Prețurile la mâncare au explodat în Vama Veche și Mamaia. Cât costă o ciorbă sau o shaorma

Fie că au ales Vama Veche - un loc fără pretenții - ori stațiunea Mamaia - unde tarifele sunt piperate - turiștii plătesc la fel pentru mâncare și băutură.

Prețurile sunt mai mari față de anii trecuți pe litoral, o spun chiar cei care merg an de an acolo, de 1 Mai.

Mulți tineri au adus conserve de acasă, dar nu au refuzat nici ei o porție de hamsii, ca să simtă gustul mării.

În Vama Veche turiștii se bucură nu doar de mare, ci și de preparatele care se vând în restaurante, rulote sau chiar pe plajă. Cele mai căutate sunt hamsii si midiile, dar suta de grame s-a scumpit față de anii trecuți. La fel si crevetii, shaorma sau clatitele.

Prețuri în Vama Veche:

Hamsii: 10 lei / 100 de grame;

Snițel de pui: 23 de lei;

Shaorma mare: 34 de lei;

Midii: 20 de lei / 100 de grame;

Creveți: 28 de lei / 100 de grame;

Clătite: între 6 și 25 de lei / porția.

Turist: "Mi-am luat o portie de hamsii, foarte bun cu usturoi".

Reporter: "Cum sunt prețurile în Vamă?".

Turist: "Mai mari ca anii trecuti. Asta e peste tot acum, n-avem ce să facem".

Reporter: "Porția de hamsii cât a costat?".

Turist: "10 lei, n-ai de unde să îți iei mai ieftin".

Turist: "Niște prețuri fantastice! O friptură dacă cumpăr, parcă cumpăr un televizor. Am adus niște pateu de ficat de acasă. Este extraordinar".

Fiica turistului: "Am dat pe o ciorbă 45 de lei. Da, am dat 45 pe o ciorbă. Zici că e animalul viu în ea".



Turist: "Mi-am luat un kebab cu cheddar. Este fenomenal! Jur! N-am mai mâncat așa ceva. Aici, în Vamă, totul e sacru și totul e foarte gustos. Am dat 24 de lei pe un sandwich. E destul de mult, dar, având în vedere că totul s-a scumpit, cred că e în regulă".

Oamenii stau la coadă peste tot. La grătare, la clătite și la preparatele fast-food.

Reporter: "Ce ți-ai luat de mâncare?".

Turist: "Mici și frigărui. Nu îmi dau seama de prețuri, mâncarea e aceeași, lumea e într-o stare în care nu mai contează cu ce se hrănește".

Reporter: "Plătiți mai mult pentru mâncare și băutură față de anii trecuți?".

Turist: "Da, da, dar se merită. E frumos în Vamă".

Prețuri în stațiunea Mamaia:

Sandwich: 25 lei;

Snițel cu cartofi și salată: 35 de lei;

Midii: 35 lei;

Creveți / fructe de mare: 40 de lei;

Coaste picante cu salată: 45 lei.

În stațiunea Mamaia, cei care nu au ales terasele sau restaurantele s-au îndreptat spre rulotele cu mâncare. Dar prețurile nu sunt cu mult mai mici.

Turistă: "Ne-am luat doi burgeri. 80 de lei cu totul. Plus ce băuturi am luat... Undeva la 100 de lei un prânz. Avem două nopți de cazare și am plătit 564 de lei, ceea ce este super bine față de cum sunt scorurile".

Reporter: "Specialitatea casei?".

Bucătar: "Păi uite chiar aici un buten chicken. După cuim poți vedea avem orez basmatic cu turmeric și sare peste care punem stafide trase în unt sărat, după care o gătim într-un sos cu piure de roșii, ceapă ghimbir și o grămadă de condimente. 35 de lei cu garnitură inclusă".

La mare căutare au fost coastele pe grătar.

Reporter: "Cât costă o porție?".

Ospătar: "O porție este 48 de lei. Aveți o bucată de coastă și cartofi la alegere cartofi dulci sau cartofi normali".

Cele mai multe terase și restaurante de pe litoral se pregătesc pentru o nouă zi extrem de aglomerată.