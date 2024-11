Prețul uleiului de măsline premium va scădea. Recolta globală este mai mare față de cea din 2023

Acest lucru ar trebui să însemne un preț mai mic și în magazine! Recolta globală este superioară celei de anul trecut, ca volum și calitate.

Producția de ulei de măsline a lumii s-a triplat în ultimele 60 de decenii, ca să acopere cererea țărilor care nu au plantații, dar au un istoric recent în consumul acestui ulei- cum este România. Doar că, în anii din urmă, prețul a urcat galopant - mai ales la veriga finală.

Cei care-l folosesc la gătit sau tratamente cosmetice s-au trezit că uleiul presat la rece a ajuns între 70 și 250 de lei, sticla de jumătate de litru! În sfârșit, platformele globale, unde se fac tranzacții cu zeci de mii de cisterne, par să transmită vești bune pentru cei care cumpără ulei de calitate medie.

Georgian Dobrea, importator: „Față de acum trei luni, prețul a scăzut cu 20% la bulk, adică vorbim de en gros, de îmbuteliatori, care pun uleiul in sticle. 6,50 de la 8,50 litrul, cel obișnuit.”

Va crește și calitatea uleiului, comparativ cu anii trecuți, spun fabricanții brandurilor în ediții limitate.



Cătălin Adam, producător: „În nordul Greciei am început deja extracția de o lună de zile, are o calitate deosebită. Spania, cel mai important producător, cu 42% din cantitatea globală, estimează că va depăși un milion de tone. Ceea ce estimează premisa iefinirii uleiului, cu- estimăm noi- până la 2 euro pe litru.”

Spania va compensa inclusiv pierderea unui procent însemnat din pomi, în regiunea Andaluzia. Doar că, în această situație, intermediarii care exploatau plantațiile compromise vor fi tentați să încalce legea, ca să-și mențină profiturile. Adică să vândă altceva.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a transmis că instituția are toleranță zero pentru contrafacerea uleiului de măsline, dar depistarea falsurilor - adică amestecarea cu alte uleiuri vegetale - e o cu totul altă poveste.

Pentru o singură mostră, testele de laborator costă între 300 și 1500 de euro, în funcție de câți parametri vrei să fie analizați. Singura soluție ca să nu cumperi ulei extravirgin îndoit cu cel din coji de măsline sau de rapiță e să cauți pe net testele făcute periodic chiar de producători.

Cât despre măslinele de masă, prețul nu va avea fluctuații mari, însă balanța marilor jucători din piață se schimbă. Exportatorii turci se pregătesc să negocieze dur fiecare contract, pentru că în zonele cu plantații întinse, a plouat ultima oară în iulie. O parte dintre măsline s-au uscat deja pe crengi.

