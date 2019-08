Președintele Parlamentului European, mesaj despre Alexandra: Apelul la 112 a șocat întreaga Europă

Într-un mesaj postat pe Twitter, oficialul european a subliniat faptul că trebuie avute în vedere măsuri mai bune de combatere a actelor de violență comise împotriva femeilor.

”Apelul în zadar al Alexandrei, în vârstă de 15 ani, către serviciile de urgență a întristat și șocat întreaga Europă. Măsuri mai eficiente împotriva violențelor comise împotriva femeilor trebuie să se afle în centrul tuturor eforturilor noastre politice și instituționale”, a transmis președintele Parlamentului European, David Sassoli.

15-year-old Alexandra Măceșanu's call in vain to the emergency services has saddened and shocked all of Europe. More effective policies against femicide and violence against women must be at the centre of all our political and institutional efforts.