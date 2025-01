Noul „Concorde”, gata de testare. Avionul XB-1 promite viteze duble față de avioanele de linie obișnuite

XB-1 al Boom Supersonic va depăși Mach 1într-o serie de curse de patru minute deasupra deșertului Mojave din California. Compania americană speră că va deschide calea pentru introducerea serviciilor de pasageri la începutul deceniului următor, notează Telegraph.

Zborul ar trebui să dureze între 30 și 45 de minute, iar avionul de testare ar trebui să atingă o viteză de croazieră de Mach 1,1 în două coridoare supersonice special desemnate în apropierea bazei Edwards Air Force.

Avionul va zbura în același spațiu aerian în care Chuck Yeager a devenit prima persoană care a depășit viteza sunetului în 1947. Avionul este denumit după aeronava emblematică a lui Yeager, Bell X-1.

Get a play-by-play of XB-1 Flight 7—and see the view from the cockpit—with Chief Flight Test Engineer Nick Sheryka. Nick breaks down “The FES,” a series of tests that vibrate the airplane, plus cockpit pressurization tests. pic.twitter.com/LSkE3XAEzJ