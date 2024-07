Preparatul culinar pe care românii îl iubesc la nebunie. Ziua în care s-au vândut 600 de porții pe oră

Cel puțin, asta arată, datele unei aplicații online. Aproape 4 milioane de astfel de produse au fost comandate la noi doar pe această platformă, depășind țări precum Polonia și Spania. Aici, cea mai iubită, este shaorma cu pui.

Într-un fast-food deschis non-stop, din Cluj, se prepară zilnic peste 700 de shaorme la lipie.

Într-un laborator propriu se fac sosurile casei: de la clasice cu maioneză sau smântână, dar și picante, cu ciuperci sau chiar cu sfeclă.

Clienții sunt mai ales studenți și turiști.

Tânăr: "Îmi place, e bună. Îmi place gustul și cum e făcută!".

Tânăr: "Cu de toate!".

Gusturile românilor s-au diversificat, ne spune managerul unui alt fast-food, unde se pregătesc inclusiv lipiile, chiflele, dar și sosurile.

Paul Boșca, administrator fast-food: "Am remarcat o creștere de la an la an, aproximativ un 30% și mai mult decât atât. Am văzut că oamenii încep să opteze pentru shaorma de vită. Chiar vițelușul și curcanul a înregistrat o creștere destul de mare, cel puțin 50% creștere de la un an la altul la acest sortiment".

Oamenii vor shaorma pentru ca este sățioasă, se prepară repede și poate fi mâncată în timp ce faci și altceva.

Tânăr: "Mi-e la îndemână. Lucrez ca șofer".

Tânăr: "Îmi place shaorma și o iau rapid. Nu mai pierd vremea".

Tânără: "E salvarea mea, sincer. E ceva rapid de mâncat și consistent".

Orașele din România în care se mănâncă cea mai multă shaorma

Shaorma a ajuns și în restaurante. Într-un local, bucatele sunt pregătite de un bucătar libanez, care are o rețetă proprie și lasă carnea la maturat 24 de ore. Secretul? Condimentele aduse din Liban.

Tharindu Sulochana Perera, manager resturant: "Shaorma este unul dintre cele mai populare produse. În zilele săptămânii vindem cam 150-200 de porții de shaorma pe zi".

O aplicație online de comenzi arată că din cele 23 de țări unde este folosită, cele mai multe cereri au venit, anul trecut, din România: 4 milioane. Principalele orașe sunt București, Constanța și Timișoara.

Iar ziua cu cele mai multe comenzi din ultimele 12 luni a fost 8 martie, când au fost comandate 600 de porții pe oră.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: