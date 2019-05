Preotul acuzat de pornografie infantilă. Superiorii îl lasă să slujească în biserică

Au apărut detalii noi în cazul preotului din Constanța, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă. Soţia îl acuza că i-a filmat sora de 14 ani şi într-o toaletă dintr-un hotel din Istanbul unde se aflau pentru că fata avea probleme medicale.

Superiorii preotului au decis să îl lase să slujească în biserică. În faţa lor, bărbatul a susţinut că ar fi instalat camere în toată casa pentru că se temea ca soţia vrea să îi facă rău. Atenţie, urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional.

Preoteasa le-a spus anchetatorilor că a găsit o înregistrare în telefonul soţului, în care se vede cum acesta montează în baie o cameră ascunsă, pentru a o filma pe cumnata lui de 14 ani la duş. Când realizează că filmarea i-a reuşit, preotul revine în baie şi recuperează camera.

Chemat de superiorii de la Arhiepiscopia Tomisului, preotul a susţinut că nu a intenţionat să îşi filmeze goală nepoata şi că montase camere în toată casa, inclusiv în baie pentru a strânge dovezi. Se temea ca soţia îl înşeală şi ar vrea să îi facă rău.

Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt la Arhiepiscopia Tomisului: "Preotul era îngrijorat că soția ar fi putut să-i facă un rău, prin intermediul unei medicații, soția sa fiind medic. Așa se explică prezența unei camere și în baie, deoarece acolo exista dulăpiorul cu medicamente. Camera din baie avea deci rolul de a supraveghea dulăpiorul cu medicamente."

Citește și Explicația dată de preotul care a recunoscut că și-a filmat cumnata minoră goală

Însă bărbatul este contrazis de soţia lui.

Soția preotului: "În baie nu am avut și nici nu am vreun dulăpior pentru medicamente. Medicamentele nu le țin în baie pentru că am un copil mic. Ele sunt ținute într-un loc sigur unde nu are acces copilul. Din filmuleț se observă cum montează camera știind că urmează la duș sora mea iar după ce soră iese din baie se vede că tot el intră și ia dispozitivul de filmat."



Superiorii nu au putut să explice de ce preotul a păstrat imaginile cu minora goală



Superiorii nu au putut să explice de ce preotul a păstrat imaginile cu faţă de 14 ani goală în baie şi nici de ce - dacă se temea pentru viaţa lui - nu a depus o plângere la poliţie.

Pe de altă parte, după ce au socrii lui au dus înregistrările respective la DIICOT - procurorii au început verificările şi îl cercetează pe preot pentru pornografie infantilă. Fapta se pedepseşte cu până la 5 ani de închisoare.

Soția preotului: "Există filmări și dintr-o baie dintr-un hotel din Istanbul, atunci când am fost împreună cu el și cu sora pentru niște investigații medicale. Deși ne aflam în Istanbul pentru a rezolva niște probleme medicale ale surorii mele, acesta a filmat-o și acolo."

Eugen Tănăsescu, purtător de cuvânt la Arhiepiscopia Tomisului: "Preotul nu a avut niciodată intenția de supraveghere a sorei minore a soției, așa cum este acuzat. Imaginile obținute de camere erau destinate exclusiv protejării preotului în situația de adulter al soției. Ele nu au fost niciodată prezentate public sau postate pe medii publice de comunicare."

Procurorii DIICOT au ridicat din locuinţa preotului aparatura electronică folosită pentru realizarea şi stocarea înregistrărilor. Bărbatul nu a putut fi contactat nici astăzi pentru a îşi prezenta punctul de vedere.

Arhiepiscopia Tomisului a anunţat că preotul va putea să slujească în biserica până la finalizarea cercetărilor. Între timp, soţia lui a cerut divorţul şi a depus la poliţie şi o plângere în care îl acuză că a bătut-o.

