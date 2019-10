ANIMAȚIE GRAFICĂ. Accidentul produs de un preot beat. Polițiștii l-au găsit dezbrăcat

Episod stânjenitor, pe un drum din județul Prahova. Un preot s-a urcat băut la volan și a rănit doi oameni.

Când au ajuns polițiștii acolo au constatat uimiți, că părintele era mai mult dezbrăcat, decât îmbrăcat. Surprins doar în lejnerie intimă, omul Domnului a susținut că i s-au rupt pantalonii și i-a abandonat în mașină.

Nicio vorbă însă, despre faptul că era la bustul gol. Accidentul este al doilea din ultimele zile, în care este implicat un preot.

Săptămâna trecută un paroh din Argeș, a lovit intenționat pe o trecere, un pieton și a fost arestat pentru tentativă de omor. Ambii, au fost pedepsiți de superiori.

Secvențele cu preotul îmbrăcat doar în lenjerie intimă au fost fimate la ieșirea din Valea Călugărească, pe un drum județean. În scurt timp, dispozitivul de testare a alcoolemiei folosit de polițiști a indicat că părintele era băut.

Citește și "Păcatul" pentru care un preot din Piteşti a vrut să calce cu maşina un pieton

Agenții de la rutieră fuseseră chemați pentru că respectivul provocase un accident grav.

Preotul a intrat cu autoturismul pe contrasens și s-a înfipt într-o mașină în care se aflau șoferul și o pasageră. Amândoi au fost răniți.

Marți, a încercat să găsească o explicație pentru comportamentul lui. Nu a dorit însă să fie filmat.

Preot: „Am consumat două pahare cu vin. Eu am venit din Israel marți noapte și la masă am servit un pahar înainte de masă și unul după masă. Când am ieșit din mașină, s-au ruput pantalonii scurți. I-am lăsat în mașină. Ce era să fac cu ei.”

Reporter: „Și cămașă? Cămașă nu ați avut?”

Preot: „Mă scuzați, trec pe lângă poliție și n-am voie."

Oana Bunghez, purtător de cuvânt IPJ Prahova: „A fost deschis un dosar penal. Totodată conducătorului auto i-a fost reținut permisul de condcere fără drept de circulație."

Și biserica a început o anchetă. Până la finalizarea ei, parohul a fost oprit de la slujire. Între timp, enoriașîi ii condamnă comportamentul.

Enoriaș: „A făcut, în primul rând, biserica și comuna de râs."

Enoriașă: „N-a făcut nimic pentru biserică."

Enoriaș: „Și preotul până la urmă e tot om. Ca restul oamenilor care le place băutură, le place..."

Săptămâna trecută, un paroh din Argeș a fost filmat de o cameră de supraveghere, în timp ce a lovit intenționat pe zebră un pieton. Preotul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor. A contestat însă decizia, iar marți, magistrații au fost de acord să îl plaseze în arest la domiciliu.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!