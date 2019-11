Prăpăd în Tulcea. O explozie puternică a distrus din temelii un bloc de garsoniere

O explozie puternică a zguduit din temelii un bloc de garsoniere din Tulcea.

Deflagrația a fost atât de puternică, încât ferestrele locuințelor au zburat cât colo, pe trotuar. Patru oameni au suferit arsuri și unul dintre ei, cu răni pe 4% din suprafața corpului, a fost transferat în Capitală.

Explozia s-a petrecut la ora 06.10, când cei mai mulți dintre locatari încă dormeau.

Femeia: „Am venit dimineață să îmi iau hainele să merg la muncă. Când am ieșit, am auzit o expozie. Nu am putut să intrăm aici, era foarte mult moloz, bucăți de tencuială, uși smulse. Eu cel puțin, nu mi-am mai găsit ușa, cu atât mai puțin geamul. Aici s-au făcut găuri, găuri noi.”

Medicii au găsit la fața locului trei bărbați și o tânără de 18 ani, răniți serios și i-au transportat la Spitalul Județean din Tulcea.

Florin Daciu, purtător de cuvânt Isu Delta: „Două nivele au fost afectate, în total 56 de garsoniere. O persoană a fost transportată la București, cu arsuri pe 40 la sută din suprafața corporală.”

Cauza producerii exploziei a fost o acumulare de gaz în interiorul imobilului.

Asistați de polițișți, proprietarii locuințelor au fost lăsați să intre în case joi după amiază.

Anchetatorii au stabilit că deflagrația a fost cauzată de acumulările de gaze pornite de la o butelie, cel mai probabil defectă.

Specialiștii de la Institutul de Stat în Construcții au stabilit că explozia nu a afectat și structura blocului, iar locatarii au fost lăsați să între în clădire.

Cum cele mai multe garsoniere nu mai au ferestre, reprezentanții Primăriei din Tulcea i-au anunțat pe oameni că pot merge să doarmă la un cămin până când își vor repara locuințele.

Cât despre răniți, medicii susțin că unul dintre cei patru răniți este în stare gravă, având arsuri pe 40% din suprafața corpului și este tratat într-un spital din București.

