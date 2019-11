Moarte cumplită pentru un băcăuan. Bărbatul a fost găsit carbonizat în casă

De o moarte cumplită a avut parte, miercuri seară, un bărbat dintr-o comună din Bacău. Un incendiu i-a cuprins locuința, iar pompierii au găsit trupul fără viață printre dărâmături.

Cel mai probabil, omul s-a intoxicat cu fum și nu a mai apucat să iasă din casă.

Focul a cuprins casa bărbatului de 66 de ani din comună Negri, judeţul Bacău după lăsarea întunericului. Câteva scântei au ajuns şi la un stâlp de înaltă tensiune, iar întreaga localitate a rămas fără curent electric. Atunci oamenii au ieşit din locuinţe pentru a afla ce se întâmplă şi au văzut flăcările uriaşe. Imediat s-au mobilizat şi au încercat să potolească incendiul.

Benone Antohi, vecin: "Când s-a oprit curentul eu nu am văzut decât un singur lucru, flacăra. Am venit într-un suflet cum se spune.

Reporter: "Flăcările erau puternice?

Benone Antohi, vecin: "Dar nu mai aveai ce să faci, nu puteai să intri să mai faci nimic. Am aruncat cu găleţi cu apă şi atâta tot."

Iulian Dăncuță, vecin: "Am ajutat la dat cu apa, dar mai tare a luat foc. Ardea tot, nu se mai putea face nimic. Au încercat băieţii să intre, dar nu s-a putut intra."

Reporter: "Aţi încercat să îl ajutaţi?

Benone Nunu: "Sigur, dar era mort deja. M-am uitat pe geam şi am aruncat cu apa, dar deja era carbonizat în pat."

După ce au stins focul, pompierii l-au găsit pe bărbat în casă. La fa'a locului au ajuns şi medicii, dar nu au mai putut să facă nimic pentru victima.

Medic Mariana Bălan: "A avut loc un incendiu, persoana a fost prinsă în casă şi este ars decedat."

Reporter: "Nu s-au mai impus manevre de resuscitare?

Medic: "Nu, nu, pentru că este carbonizat."

Anchetatorii au început cercetările pentru a stabili cauza incendiului.

Ştefan Ungurean - ISU Bacău: "Având în vedere că nu era racordat la sursa de energie electrică, cea mai probabilă cauză este folosirea unei surse cu flacără, probabil lumânare."

Bărbatul, divorţat de mai mulţi ani, locuia singur în casa de la marginea satului, construită de copiii lui.