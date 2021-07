Prăpăd în mai multe localități din Munții Apuseni. Viiturile puternice au distrus tot ce au întâlnit în cale. FOTO

A continuat prăpădul în mai multe localităţi din Munţii Apuseni, după ce alte ploi violente au măturat şi vineri versanţii şi s-au transformat în viituri care au distrus tot ce au întâlnit în cale.

Drumul Naţional 74 ce face legătura între Abrud şi Câmpeni este blocat, după ce în mai multe locuri apa a adus tone de piatră, iar brazii au venit pur şi simplu cu deal cu tot la vale.

82 de persoane din comuna Roşia Montană au fost evacuate din calea apelor şi mai multe maşini au fost purtate de șuvoaie ca nişte jucării.

Necazurile au început încă de joi seară, când s-a înregistrat un record de precipitaţîi: 223 de litri de apă pe metru pătrat în doar cinci ore.

În Alba, o rupere de nori ce a durat câteva zeci de minute a distrus totul în cale și a lăsat în urmă un peisaj desprins parcă din filmele de groază. De exemplu, Drumul Județean 750A este distrus pe 100-150 metri. În Munţii Sebeşului, în comuna Şugag, un drum comunal a fost colmatat. Apa scursă de pe versanți și-a croit drum și pe DN 74, în zona localității Cărpiniş. În mai multe locuri brazii au fost smulși pur și simplu din rădăcini și au căzut peste șosea.

Bărbat: "Când să ies în șosea au venit pomii spre mine, eu m-am dat înapoi, că dacă nu, mă omorau."

La câteva sute de metri, viitura a adus tone de piatră și a blocat drumul național. O femeie s-a adăpostit cu copii la etajul casei. Pârâul și-a croit drum prin garaj și peste șosea.

Femeie: "A venit întâi apă foarte multă, sub formă de cascadă, trei, patru metri, și apoi a adus piatra asta ce o vedeți aici, groaznic."

Bărbat: "E piatră de o tonă aici. A adus-o pe pârâu, în jos. Am văzut că saltă grajdul și îl aduce acolo. Aici am crescut, dar ca să alunece terenul ca acum nu am văzut în viața mea."

Oamenii au privit neputincioși cu câtă furie a lovit apa și cum le este distrusă agoniseala. Viitura a intrat în case, a măturat grădinile și a luat mașinile ca pe niște jucării. 82 de persoane din Roșia Montană au fost evacuate din calea apelor.

Bărbat: ”În 10 minute a venit și nu am putut să facem nimic."

Femeie: ”E dezastru la mine în curte, cred că am o mașină și ceva de piatră, grădina toată e distrusă."

Traficul a fost deviat în zonă și a fost emis un mesaj RO-ALERT.

Nicolae Albu, prefectul județului Alba: "Au luat decizia să închidă drumul de la Abrud la Câmpeni și să devieze circulația pe rute ocolitoare."

Și la Câmpeni pompierii au intervenit cu o barcă penumatică pentru a salva oamenii. Șase adulți și doi copii au fost evacuați din calea apelor.