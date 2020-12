Moș Crăciun ajunge, în avans, în cele mai îndepărtate sate ale țării. Mii de copii, ajutați cu daruri de voluntari

Moș Crăciun ajunge, în avans, în cele mai îndepărtate sate ale țării. În Botoșani, o caravană cu daruri va bucura cinci mii de copii, în locurile în care sărăcia este la ea acasă.

În Tulcea și Constanța, voluntarii au strâns jucării și cadouri și acum aleargă dintr-un sat în altul și îi fac fericiți pe copii. Când facem bine, ne facem bine!

În subsolul unei clădiri din Constanța e forfota mare. Mai mulţi voluntari sortează darurile care vor intra în sacul Moşului. Toată această poveste a pornit de la o postare pe net cu un cufăr şi îndemnul de a-l umple cu jucării.

Ionuţ, iniţiatorul campaniei: „O poză am făcut de aici, o singură poză am pus pe Facebook şi Instagram şi în două săptămâni de când este Campania am reuşit să strângem mai mult de 1.000 de jucării. Deci este incredibil”.

Zeci de elevi şi studenţi s-au implicat şi împreună au pornit în Caravana fericirii prin satele sărace din Constanța şi Tulcea, cu darurile adunate în cufăr.

Aglomeraţie mare şi într-un depozit din Botoşani. Abia s-a luminat de ziuă şi o coloană cu 40 de maşini porneşte prin cele mai sărace sate din judeţ pentru a aduce zâmbetul pe fețele a cinci mii de copii.

Daniel Caslariu, Asociaţia Grup Civic: „O mică bucurie. Nu înseamnă mult un pacheţel de dulciuri şi o portocală pentru noi, dar credeţi-mă că am văzut anul trecut copii care au muşcat din portocală”.

Copiii i-au aşteptat pe voluntari în fata şcolilor.

Tot într-o şcoală, în Bihor au ajuns calculatoare aduse de voluntarii din Asociaţia Cătunul Verde.

Ionuţ Coman, iniţiatorul campaniei: „E un proiect pe care l-am pornit în urmă cu o lună jumate. În judeţul Bihor sunt 159 de şcoli în care nu există nici măcar un calculator”.

Calculatoarele sunt construite din componente reparate sau recuperate din diferite surse de voluntari. Până acum, șapte şcoli din judeţ au fost dotate.

Binele există şi în acesta perioada vedem mulţi români care s-au pus în slujba lui cu bucurie. Vine Crăciunul şi ne pregătim pentru această sărbătoare. Nu trebuie să-i uităm însă pe cei care nu au ce să aşeze pe masă în acesta perioadă. Un ajutor, cât mic, pentru aceşti oameni înseamnă foarte mult. Când facem bine, ne facem bine.