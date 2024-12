Potra racola mercenari de la statul român, care îi înmormânta cu onoruri militare când se întorceau morți. Ce salarii aveau

Mercenarii pe care Horațiu Potra, șeful pazei lui Călin Georgescu, i-a racolat în special de la structurile de forță ale statului român, precum MAI și MApN, erau plătiți cu 5.000 de dolari pe lună pentru a lupta în Congo.

Ziarul de Iași scrie însă că, din acești bani, mercenarii români trebuiau să-și asigure singuri echipamentele, să mănânce și să-și plătească utilitățile și cazarea.

Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină și consilier local în Mediaș, a fost reținut duminică de trupele speciale ale poliției în timp ce se îndrepta spre București alături de 20 de persoane înarmate.

Conform Euronews, Potra ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că voia să se infiltreze în protestele care urmau să aibă loc în București. Mai mult, bodyguardul lui Georgescu ar fi avut o listă cu politicieni și jurnaliști pe care urma să-i intimideze când ajungea la București, pentru a nu-l mai vorbi de rău pe șeful său.

Legătura dintre Horațiu Potra și gruparea Wagner

Mercenarii români- sau contractori, cum le spunea Potra – erau racolați din rândurile Poliției, Jandarmeriei și Armatei Române.

Este vorba în principal despre cadre pensionate, dar au existat numeroși polițiști, jandarmi sau militari care își luau concediu sau chiar își dădeau demisia pentru a pleca să ucidă în Congo, pe banii lui Potra. Ziarul de Iași susține, citând militari ieșeni, că Horațiu Potra avea legături cu celebra grupare rusă de mercenari Wagner.

După moartea liderului acesteia, Serghei Prigojin, Potra a preluat contractele lăsate de Wagner și astfel a reușit să ducă în jur de 900 de mercenari români în Republica Democrată Congo, după cum arătau și Știrile Pro TV în februarie 2024.

În februarie 2024, cel puțin 2 mercenari români au fost uciși, iar alți 23 au fost răniți în urma confruntărilor armate din Congo.

Toți răniții, mulți în stare foarte gravă, au fost mutați în spitale din Etiopia, iar cel puțin 50 de contractori au cerut atunci să fie trimiși înapoi în România. Horațiu Potra a fost de acord, cerându-le în schimb oamenilor săi să-și achite singuri zborul cu avionul, dezvăluiau, de asemenea, Știrile Pro TV.

Ulterior, familiile românilor omorâți în Congo au fost despăgubite cu câte 100.000 de dolari de către compania lui Horațiu Potra. De asemenea, zeci de mii de dolari au primit și familiile celor 23 de mercenari răniți, arătau tot Știrile Pro TV.

Ovidiu Oanță îl întreba, în februarie 2024, pe Horațiu Potra dacă i se par suficienți cei 5.000 de dolari pe care îi plătea mercenarilor români din Congo. Asta în condițiile în care alți contractori primeau în aceeași țară și câte 15.000 de dolari pe lună.

„Depinde de fiecare în parte. Depinde ce probleme ai acasă, dacă ești dator la bancă și ai nevoie de bani, nu mai contează că mori pe acolo, pleci ca nebunul”, spunea atunci Potra.

„Nu am chemat noi pe nimeni expres, nu ne-am rugat de nimeni, iar compania nu s-a rugat de nimeni să vină în Congo. Toți au fost voluntari, toți cunosc riscurile; marea majoritate sunt aici deja de mai bine de un an. Riscurile au fost aceleași de la început, de când am ajuns aici”, adăuga Horațiu Potra.

După masacrul comis de rebelii din Congo în rândurile mercenarilor români, la Ministerul Afacerilor Externe din România s-a constituit o celulă de criză.

Iar la întoarcerea în țară a românilor uciși în solda lui Potra, unuia dintre ei, polițist în MAI, statul i-a organizat o înmormântare cu onoruri militare.

Polițistul își suspendase contractul de muncă de la MAI pentru a pleca în Congo, mercenar în plata lui Horațiu Potra, cu 5.000 de dolari pe lună.

