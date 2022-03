Popescu, despre panica din benzinării: ”De la MOL a plecat informaţia, cu 11 lei litrul”. Rețeaua ar avea probleme în Ungaria

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, miercuri seara, că informaţia conform căreia preţul carburanţilor a ajuns la 11 lei/litru a plecat de la reţeaua de benzinării MOL, iar "dacă ar fi fost mai atenţi, acest lucru nu s-ar fi întâmplat".

"Dvs. (moderatorul - n. r.) nu puteţi să-i spuneţi numele (reţelei de benzinării - n. r.), dar eu nu pot să nu-i spun numele, chiar dacă dvs nu puteţi. Este vorba despre reţeaua MOL, pentru că de la această reţea, de la Beiuş, a plecat această informaţie, de 11 lei. Dacă ar fi fost mai atenţi, acest lucru nu s-ar fi întâmplat şi, probabil, de mâine controalele care vor fi demarate, aşa cum a spus şi prim ministrul, vor lămuri acest aspect şi ne vom lămuri de ce a început acest lucru. Această informaţie a fost rostogolită prin social media şi a ajuns la a crea panică în România într-un timp foarte scurt: cozi la benzinării, cum că de mâine preţurile vor fi de 10 şi 11 lei şi, mai mult, că vom rămâne şi fără stocuri de benzină şi motorină. A trebuit să infirmăm ferm acest lucru, să ieşim să spunem că este exclus ca România să rămână fără stocuri de benzină şi de motorină. Este exclus ca să asistăm la o explozie a preţurilor la benzină şi la motorină, în condiţiile în care preţul barilului a început să scadă. Până astăzi a scăzut cu 3 dolari", a afirmat Popescu, la Digi 24.

Popescu: ”România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți”

Oficialul a scris, anterior, pe propria pagină de Facebook, că România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării, iar românii nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi, pentru că stocurile sunt suficiente.

"România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanţi în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanţii Rompetrol şi ai OMV Petrom şi am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere şi vor asigura livrările către clienţi. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică şi să stea la cozi. Avem suficiente stocuri !", a susţinut Popescu.

În acelaşi context, premierul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la staţiile de alimentare cu carburant, a anunţat şi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Agerpres: MOL are un deficit de carburanți în România, din cauza unor probleme al o rafinărie din Ungaria

"Nu există motive reale pentru creşteri accelerate de preţuri in România. Ţara noastră are stocuri suficiente de carburant. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a dispus începerea de controale ample la staţiile de alimentare cu carburant. Guvernul României nu va permite niciun derapaj, nicio tentativă de speculă", a spus Cărbunaru.

Potrivit informaţiilor obţinute de AGERPRES, din cauza unor probleme la o rafinărie din Ungaria, MOL înregistrează un deficit de carburanţi pe piaţa din România.

Compania a scumpit, deja, carburanţii pentru flotele de transportatori la peste 10 lei pe litrul de motorină.