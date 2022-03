Românii fac cozi uriașe la benzinării, după zvonuri pe care le lansează singuri. Autoritățile spun că e isterie nejustificată

Scumpirea galopantă a carburanților i-a îngrijorat pe șoferii români. În Alba, Bihor, Constanța, Cluj-Napoca, dar și în alte orașe din țară s-au format cozi în fața stațiilor de benzină și motorină.

”Reporter: De ce v-ați așezat la coadă la benzinărie?

Șofer: Pentru că s-a dat zvon că de mâine motorina e 10 lei, e dezastru”.

”Reporter: Ați venit să faceți plinul?

Șofer: Da, facem plinul”.

Șofer: ”Toate benzinăriile sunt blocate, sunt cozi infernale”.

Șofer: ”M-a anunțat un prieten că în toate benzinăriile din Alba Iulia nu mai există combustibil și am venit să fac plinul pentru că folosesc mașina pentru distribuție”.

Șofer: ”Îmi fac și eu plinul, că e mai ieftin acuma. Păi, dacă se face 10 lei?”.

Sunt cozi, se pare, și în Capitală, cum este această benzinărie mică de pe strada Tunari.

Este o coadă considerabilă, asta în condițiile în care prețul benzinei este același, nu a înregistrat nicio modificare în ultima perioadă, doar fluctuații obișnuite, determinate în principal de izbucnirea conflictului armat din țara vecină.

Autoritățile țin să precizeze că nu este motiv pentru panică, este o isterie nejustificată, mai ales că prețul benzinei și al motorinei nu va crește atât de mult în perioada următoare. Cel puțin nu la valorile despre care am auzit vorbind șoferii.

Totul se pare că a pornit de la o fotografie care a circulat în mediul online, de la o benzinărie de undeva din judeul Bihor, unde era afișat un preț de 11 lei pe litrul de benzină.

De altfel, au mai fost anunțate prețuri asemănătoare la alte câteva benzinării din Bihor, dar aceste informații nu au fost verificate, se pare că ar fi vorba despre benzinării independente, nu de cele care fac parte din marile lanțuri.

Ministrul Energiei: ”Vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi”

Autoritățile au anunțat că nu există nicio justificare pentru această isterie, prețul combustibilului va rămâne stabil și nu vor atinge nicicum valorile despre care vorbeam anterior, de 10-11 lei.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune așa: ”România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi, avem suficiente stocuri de combustibili”.

Și totuși, iată că oameni așteaptă aici zeci de minute pentru a ajunge să-și ia combustibil, în condițiile în care s-a dus vorba din gură în gură că s-ar scumpi serios combustibilul în zilele următoare.